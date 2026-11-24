La reforma electoral amplía de los actuales cinco años a seis años el período presidencial y suprime la segunda vuelta en las elecciones.

En 2024, Bukele asumió su segundo mandato consecutivo a pesar de que en ese momento lo prohibía la Constitución

San Salvador/El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador oficializó la inscripción de la candidatura del presidente Nayib Bukele para los comicios de febrero de 2027, en los que buscará su tercer mandato consecutivo, de acuerdo con una resolución conocida este lunes.

La decisión del organismo también oficializa la candidatura del vicepresidente Félix Ulloa bajo la bandera del partido gobernante Nuevas Ideas.

"Habiéndose comprobado el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para la inscripción de las candidaturas, corresponde ordenar la inscripción de ambos candidatos en el registro correspondiente, así como la publicación y comunicación de la presente resolución", indica el texto colgado en el portal del TSE, que consta como emitido el 20 de noviembre.

Bukele goza de un amplio respaldo de los salvadoreños y de popularidad por su política de seguridad contra las pandillas con un régimen de excepción como principal herramienta, lo que lo posiciona como el favorito para ganar las elecciones generales de febrero 2027 para un tercer período consecutivo.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han cuestionado estas políticas, incluido el régimen de excepción impuesto en 2022, por presuntas violaciones al debido proceso y afectaciones a personas inocentes. El Gobierno ha desestimado las acusaciones de autoritarismo y sostiene que prioriza a las víctimas de la violencia por encima de las pandillas.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han cuestionado estas políticas, incluido el régimen de excepción impuesto en 2022

Bajo el régimen de excepción se han registrado más de 87.000 detenciones de supuestos miembros de pandillas o acusados de estar ligados a estas bandas, se han reportado casos de violaciones a derechos humanos –la mayoría por detenciones arbitrarias– y más de 400 muertes en cárceles bajo custodia de agentes del Estado.

La Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA) afirma que ese régimen "no solo se ha utilizado para abordar la violencia relacionada con las pandillas, sino también como una herramienta para silenciar las voces críticas" del Gobierno.

En 2024, Bukele asumió su segundo mandato consecutivo a pesar de que en ese momento lo prohibía la Constitución.

La Asamblea Legislativa, dominada por Nuevas Ideas, aprobó y ratificó en una sola jornada el 31 de julio de 2025, sin un análisis anterior ni debate, la reforma de cinco artículos de la Constitución, con lo que Bukele tiene la vía libre para optar por un tercer mandato consecutivo.

Esta reforma incluye elevar de los actuales cinco años a seis años el período presidencial y suprime la segunda vuelta en las elecciones.

La enmienda avalada por el Congreso también adelantó las elecciones presidenciales a 2027, acortando el segundo periodo de Bukele que estaba previsto concluyera en 2029. En febrero también se votará por diputaciones y alcaldías.