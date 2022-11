Las tropas rusas destruyeron toda la infraestructura crítica de Jersón antes de abandonarla

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha asegurado que las fuerzas rusas destruyeron toda la infraestructura crítica antes de abandonar Jersón con el fin de burlarse de la gente tanto como fuera posible, por lo que se ha comprometido a restaurar todo tipo de infraestructuras de comunicación, suministro de agua, calefacción y electricidad.

Sin embargo, a continuación ha explicado que aún no ha llegado el momento de llevar a cabo estas obras y ha pedido a la población que tenga cuidado y no verifique los edificios de forma independiente, ni los objetos dejados por los ocupantes rusos, durante su discurso diario.

Zelenski ha detallado que hay diez grupos de expertos trabajando en desactivar todo tipo de explosivos y ya han neutralizado un total de 2.000 entre minas, cables trampa y munición sin usar. El mandatario ha lamentado que uno de los zapadores haya resultado herido este sábado durante uno de estos ejercicios en un edificio administrativo.

Durante la tarde de este sábado las fuerzas ucranianas han recuperado 60 asentamientos de la región de Jersón, donde la Policía ha comenzado a tomar medidas de estabilización, las cuales también están en marcha en la ciudad, y ha manifestado su alegría por la difusión del vídeo donde los ciudadanos reciben felices a sus tropas.

También ha reconocido el trabajo de todos los militares que han hecho posible la liberación de esta región y ha asegurado que "ya está claro para todos que el resultado será nuestro (favorable a Ucrania)".

Durante la tarde de este sábado las fuerzas ucranianas han recuperado 60 asentamientos de la región de Jersón

Rusia intentó quitar hierro a la retirada de su tropas del norte de la región ucraniana de Jersón al otro lado del río Dniéper, maniobra que permitirá al mando ruso reforzar otros frentes, mientras el Ejército de Ucrania informó de acciones defensivas exitosas en el este del país.

En su parte diario, el Ministerio de Defensa de Rusia no hizo mención al repliegue de sus tropas en la región de Jersón y se limitó a enumerar una serie de ataques contra posiciones y depósitos de pertrechos del Ejército de Ucrania, principalmente en las regiones orientales ucranianas.

Según el comunicado castrense, en las pasadas veinticuatro horas las fuerzas ucranianas sufrieron al menos 435 bajas entre muertos y heridos, la mayoría en las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, anexionadas por Rusia junto con la regiones Zaporiyia y Jersón el pasado 30 de septiembre.

El silencio oficial ruso sobre la retirada de más de 30.000 soldados del norte de la región de Jersón, considerado por expertos como el mayor revés de las tropas de Moscú en lo que va de campaña, contrasta con el optimismo de Kiev sobre el resultado de la contienda.

"En nuestra guerra defensiva contra el enemigo Ucrania va a ganar, es cuestión de tiempo (...) Cada centímetro de Ucrania será liberado", afirmó el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytró Kuleba, en Nom Pem, donde asiste como invitado especial en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

El mando de la agrupación ucraniana Este informó este sábado de que "el enemigo ha intentado atacar nuestras posiciones, pero chocó con nuestra resistencia. Sufrió grandes pérdidas. De hecho, pierde diariamente un batallón (de 400 a 800 hombres)", señaló el portavoz de la agrupación Este, Serhiy Cherevatiy.

En veinticuatro horas las fuerzas ucranianas sufrieron al menos 435 bajas entre muertos y heridos, la mayoría en Lugansk y Donetsk, anexionadas por Rusia

El militar subrayó que los ataques registrados en el frente oriental fueron lanzados por unidades rusas que fueron desplegadas allí antes de la retirada rusa de la región de Jersón.

La precisión de Cherevatiy no deja de ser importante, ya que el repliegue de más de 30.000 soldados, cerca de 40.000 según el experto militar ucraniano Oleg Zhdánov, a la margen izquierda del Dniépner permite a Rusia liberar a un importante número de efectivos que pueden ser enviados al frente oriental.

Y es que el mayor río ucraniano, sobre todo después de la voladura de los puentes próximos a la ciudad de Jersón, se convierte en una línea de defensa natural que necesita menos efectivos para mantenerla.

Mientras, el portavoz de las Fuerzas Aéreas ucranianas, Yuriy Ignat, advirtió de que Rusia podría lanzar un nuevo ataque masivo con cohetes contra Ucrania durante la celebración de la cumbre del G20 que tendrá lugar en Bali, Indonesia, los días 14 y 15 de este mes.

Al mismo tiempo destacó que aunque Rusia continúa acumulando armamento, en particular misiles, sus reservas han mermado bastante.

Ignat explicó que los misiles que tenía Rusia cuando comenzó la invasión de Ucrania fueron fabricados durante muchos años y que el proceso de fabricación de un cohete es largo, "no lleva un día ni dos", por lo que necesitará tiempo para reponer sus reservas.

Los ataques masivos con cohetes lanzados por Rusia en las últimas semanas han destruido o dañado en torno al 40% de la infraestructura energética de Ucrania, lo que ha obligado a racionar el suministro de electricidad y agua en gran parte del país.

El portavoz de las Fuerzas Aéreas ucranianas, Yuriy Ignat, advirtió de que Rusia podría lanzar un nuevo ataque masivo contra Ucrania durante la cumbre del G20

"Rusia por razones obvias para toda la gente sensata no ha usado todo su arsenal de medios de ataque. Y no ha atacado objetivos enemigos en poblaciones. Y no solo por la bondad humana que nos caracteriza. ¡Todo a su tiempo!", escribió hoy en su canal de Telegram el vicepresidente de Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev.

El enigmático y reivindicativo artista británico Banksy ha plasmado uno de sus grafiti sobre la pared de un edificio en ruinas de la ciudad ucraniana de Borodyanka, en el extrarradio de Kiev, informa el portal Ukrinform.

La imagen muestra una muchacha haciendo un ejercicio gimnástic de suelo, apoyada en equilibrio casi imposible sobre los restos de una de las paredes laterales comidas por los bombardeos.

El grafiti ha sido inicialmente difundido desde la cuenta en Instagram del artista anónimo, lo que según recuerda el portal ucraniano verifica su autenticidad, por ser ésta la vía habitual de Banksy para difundir sus obras.

El artista británico ha plasmado anteriormente algunos de sus reivindicativos grafiti en otros territorios en conflicto, como en Cisjordania, a modo de expresión de solidaridad con el pueblo palestino.

Ukrinform recuerda asimismo que recientemente fue subastado en Londres un grafiti del autor, con fines benéficos en apoyo de un hospital infantil ucraniano, que alcanzó la cifra de 81.000 libras.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.