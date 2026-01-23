Trump habla nuevamente con Machado pero defiende el "liderazgo firme" de Delcy Rodríguez

La Fiscalía de Venezuela dice que entre "100 y 120 venezolanos" murieron tras el ataque estadounidense

Washington/ Caracas/El presidente de EE UU, Donald Trump, dijo este jueves que volvió a conversar con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, y a su vez defendió que el Gobierno interino de la chavista Delcy Rodríguez, está demostrando un "liderazgo muy fuerte".

"En este momento, están demostrando un liderazgo muy fuerte. También hablé hoy con María (Corina Machado), a quien aprecio mucho, pero Delcy (Rodríguez) ha demostrado un liderazgo muy firme, al menos hasta ahora, eso hay que decirlo", aseguró Trump a periodistas a bordo del Air Force One al ser preguntado por la posibilidad de que Washington permita a la presidenta encargada de Venezuela permanecer en el poder.

El presidente estadounidense ha descartado en un principio a Machado –de la que dijo que carecía de apoyo suficiente en su país– para pilotar el proceso de transición de la Venezuela y ha respaldado a la chavista Rodríguez para mantener la estabilidad en la nación caribeña.

No obstante, después de que Machado, que se encuentra en Washington desde la semana pasada, se reuniera con él y le regalara la medalla del premio Nobel de la Paz que la activista ganó en 2025, Trump dijo que le gustaría "involucrarla" en el futuro del país.

Durante sus intervenciones en la capital estadounidense, Machado ha dicho que el actual Gobierno venezolano debe dejar el poder por ser un legado del chavismo y, en ese sentido, ha prometido que hará de Venezuela, con la ayuda de la Administración Trump, un país "libre".

Trump también habló hoy sobre la comercialización de petróleo venezolano llevada a cabo por Washington después de que la propia Rodríguez anunciara el martes el ingreso de 300 millones de dólares al país suramericano enviados desde EE UU.

El magnate neoyorquino dio a entender que su país se está beneficiando también de estas operaciones, aunque no aportó detalles concretos del acuerdo alcanzado entre autoridades venezolanas y estadounidenses para la venta de crudo del país caribeño.

"Nuestro país se enriquecerá, lo que significa que nuestros impuestos bajarán y a ellos les irá mejor. A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros", aseguró.

Mientras, las excarcelaciones continúan en Venezuela a un ritmo inferior al que esperan los familiares de los prisioneros políticos, aunque la Fiscalía rechazó este jueves que se esté haciendo lentamente.

En una declaración a la prensa, el pasado 14 de enero, Delcy Rodríguez habló sobre un nuevo "momento político" que comienza para su país, y que vinculó con el objetivo que, según dijo, se trazó Maduro en diciembre pasado de "abrir espacios políticos".

"El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica, pero debe ser con respeto hacia el otro, debe ser con respeto hacia los derechos humanos", afirmó Rodríguez, que cifró entonces en 406 las liberaciones desde diciembre pasado.

Sus declaraciones tuvieron lugar el mismo día en que Trump reveló haber mantenido una conversación telefónica con ella, como parte de los acercamientos entre Caracas y Washington, y la calificó de "persona fantástica", mientras Rodríguez sostiene que sus acercamientos con la Casa Blanca responden a la búsqueda de la liberación de Maduro.

El embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Leandro Rizzuto, instó el miércoles a la "liberación incondicional" de los 1.000 presos políticos que calcula que siguen en las cárceles y dejó claro que este "será un componente esencial de la fase de recuperación y reconciliación para lograr la estabilidad, la prosperidad y la normalidad en Venezuela".

La ONG Foro Penal informó haber verificado 154 excarcelaciones hasta este jueves al mediodía. Por su parte, la Plataforma de la Unidad Democrática (PUD), la coalición encabezada por los opositores Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, contabilizaba 170 hasta la noche del martes.

Según la ONG Foro Penal, faltan 780 presos por liberar, mientras que la PUD estima que hay más de 942 encarcelados.

Entre los detenidos están Juan Pablo Guanipa y Dignora Hernández, ambos colaboradores de Machado; Perkis Rocha, abogado de la líder opositora y premio nobel de la paz; el defensor de derechos humanos Javier Tarazona; el dirigente Freddy Superlano, del partido Voluntad Popular (VP), fundado por Leopoldo López; Nélida Sánchez, de la Asociación Civil Súmate; y Eduardo Torres, de la ONG Provea.

Además, organizaciones no gubernamentales han revelado que, después del anuncio del presidente del Parlamento, han conocido más de un centenar de casos de presos políticos no denunciados.

El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo a EFE que han recibido "centenares de llamadas" sobre "situaciones anteriores al 8 de enero de este año que no habían sido reportadas antes por miedo o por temor a represalias". De esa cifra, sostuvo, han confirmado 122 desde el 8 hasta el 20 de enero.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo este jueves que en el ataque militar de Estados Unidos para la captura de Maduro murieron entre 100 y 120 venezolanos, tanto civiles como militares.

"Un hecho sin precedentes ocurrido el 3 de enero, por la vía de la fuerza, de la violencia, con un saldo lamentable de entre 100 a 120 venezolanos, civiles y militares, masacrados de manera totalmente, no solo yo diría aberrante, injusta, sino al margen de toda legalidad", aseguró el fiscal en un acto del ‘Ministerio Público va a tu comunidad’, transmitido por el canal privado Globovisión.

Saab señaló que el ataque se llevó a cabo con "bombarderos, helicópteros artillados con misiles, con armas químicas", que, sostuvo, ocasionaron daños también en zonas residenciales, "donde había ancianos, niños, mujeres, que muchos de ellos fallecieron".

El funcionario indicó que este suceso, que terminó con la captura de Maduro y Flores, viola la Constitución de Estados Unidos, así como convenciones internacionales de derechos humanos de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional.

"Por lo tanto, en un contexto ajeno a lo que es un mundo de paz, ocurrieron estos hechos y eso no puede descartarse, olvidarse", añadió.

El titular del Ministerio Público aseguró que en marzo próximo está prevista una nueva audiencia judicial para Maduro y Flores en Nueva York, que enfrentan presuntos cargos relacionados con narcoterrorismo, por lo que hizo un llamado a la Justicia estadounidense a dar "un paso al frente" ante la que describió como una acusación "absolutamente incoherente, inverosímil".

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, había dicho que 47 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) murieron durante la operación, una cifra que se suma a 32 militares cubanos fallecidos, según reportó el Gobierno de la Isla. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, ha denunciado que al menos 100 personas fallecieron en la acción militar estadounidense.