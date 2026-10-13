Trump ve posible reunirse con Kim Jong-un: "Sería emocionante, ¿verdad?"

Trump y Kim se estrechan la mano en la cumbre de 2019, que terminó de forma repentina.

Pyongyang dice haber logrado un "gran éxito" al confirmar una prueba con un misil balístico e inaugura un museo en el que exhibe otro, capaz de alcanzar a EE UU

Washington / Seúl/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este lunes plausible reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, durante su visita a Asia en noviembre, una posibilidad que ha manejado desde el pasado verano.

"Puede que sí. Sería emocionante, ¿verdad?", respondió Trump a periodistas al ser preguntado por la posibilidad de que se reúna con Kim en el marco de su viaje a Shenzhen (China), donde se celebrará la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) entre el 18 y el 19 de noviembre.

En agosto, el mandatario republicano ordenó reducir las grandes maniobras militares que ejecutan cada verano Washington y Seúl –ejercicios que Pyongyang considera un ensayo para invadir su territorio–, un gesto que pudo contentar a Kim, con el que Trump ha dicho, en repetidas ocasiones, que mantiene una excelente relación.

El diario The Wall Street Journal ha llegado a asegurar que el presidente estadounidense ha presionando a sus asesores para celebrar una nueva cumbre con el mariscal norcoreano este otoño, algo que no se produce desde 2019, cuando las conversaciones se interrumpieron a raíz de que la propuesta de desnuclearización de Pyongyang no satisficiera a Trump.

El diario 'The Wall Street Journal' ha llegado a asegurar que el presidente estadounidense ha presionando a sus asesores para celebrar una nueva cumbre con el mariscal norcoreano este otoño

Corea del Norte, que desde entonces ha reforzado enormemente sus lazos con Rusia y reavivado su relación con China, no ha parecido mostrar excesivo interés en reiniciar el diálogo con EE UU.

Este martes, el líder norcoreano inauguró el museo de Defensa Nacional, según informó este martes la agencia de noticias estatal KCNA, que mostró una variedad de armamento expuesto, incluido un misil balístico capaz de alcanzar a Estados Unidos.

Kim, junto a la cúpula del oficialista Partido de los Trabajadores de Corea, su esposa y su hija, participó el domingo en la inauguración del Museo de la Revolución de la Defensa Nacional, con motivo del 81 aniversario de la fundación del partido, sin que Pyongyang diera información respecto de la ubicación de la exposición.

En la ceremonia, el líder norcoreano cortó la cinta inaugural y, junto con el resto de participantes, recorrió un museo que en sus salas expone desde equipo de combate personal hasta drones y misiles, incluido un misil balístico intercontinental Hwasong-20, que tiene un alcance de 15.000 kilómetros y diseñado para portar múltiples ojivas nucleares.

El museo aborda, según Corea del Norte, los "grandes frutos" en el ámbito militar del partido, y "constituye un gran tesoro nacional de trascendencia eterna que exhibe el espíritu inquebrantable y la firme voluntad revolucionaria del pueblo coreano, así como el poder absoluto" del país.

Por otro lado, la inauguración tuvo lugar un día antes de que las autoridades norcoreanas lanzaran un misil balístico "táctico". Este martes aseguraron que fue "un gran éxito", en medio de un aumento de pruebas de este tipo en comparación con 2025 y de la escalada de tensiones con Corea del Sur, a raíz de la explosión de dos minas que dejaron tres soldados surcoreanos heridos.

Las autoridades norcoreanas explicaron que el lunes habían realizado el "lanzamiento de prueba de un misil balístico táctico para confirmar el éxito de la investigación destinada a la modernización técnica de un componente central clave".

Dicho lanzamiento forma parte de un plan para "dotar a los sistemas de armamento de una base tecnológica altamente avanzada". "La modernización técnica de este componente constituye un gran éxito que augura un cambio importante en la mejora del rendimiento y sofisticación de los sistemas de armas ofensivas", agregó en un breve comunicado.

La confirmación llega después de que Corea del Sur reportara el lanzamiento de "múltiples" misiles y Japón detectara al menos dos, lo que provocó las protestas de Seúl y Tokio, mientras Pyongyang ha duplicado en lo que va de año el número de ensayos en comparación con todo 2025.

La confirmación llega después de que Corea del Sur reportara el lanzamiento de "múltiples" misiles y Japón detectara al menos dos, lo que provocó las protestas de Seúl y Tokio

Si bien Pyongyang no dio detalles sobre la prueba, las autoridades japonesas indicaron que los lanzamientos tuvieron lugar hacia las 9:19 hora local y 9:36 hora local, y que recorrieron unos 220 y 910 kilómetros, respectivamente.

Este último lanzamiento norcoreano tuvo lugar en medio de una escalada de tensión entre Seúl y Pyongyang, técnicamente todavía en guerra, a raíz de la explosión de dos minas el pasado 21 de septiembre en la Zona Desmilitarizada (DMZ) entre las dos Coreas, que dejaron dos soldados surcoreanos gravemente heridos, además de otro soldado con heridas leves.

Corea del Sur ha acusado al Norte de plantar los explosivos y ha exigido una disculpa, además de haber realizado hace una semana una operación de desminado en la zona, mientras que las autoridades norcoreanas han negado estar involucradas y han acusado a surcoreanas de mentir para justificar "provocaciones" en la frontera.