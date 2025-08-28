La Unión Europea denuncia que Rusia ha atacado su delegación en Ucrania

Edificio residencial alcanzado por un ataque con drones en Kiev, Ucrania, el pasado 28 de julio.

Suben a diez las personas muertas en Kiev por un ataque ruso nocturno

Bruselas/Berlín/La delegación de la Unión Europea (UE) en Kiev resultó dañada "deliberadamente" durante los ataques aéreos rusos nocturnos contra la capital ucraniana, según ha denunciado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que se declaró este jueves "horrorizado" ante esta nueva noche de ataques.

"La UE no se intimidará. La agresión rusa sólo refuerza nuestra resolución por estar del lado de Ucrania y su gente", dijo Costa, que compartió una foto de una oficina con los cristales de las ventanas rotos y múltiples destrozos.

También en sus redes sociales, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó que todo el personal de la delegación está a salvo y urgió al Kremlin a detener sus ataques indiscriminados y a participar en las negociaciones para una paz justa y duradera.

Al menos diez civiles, entre ellos un niño, han muerto esta noche en Kiev como resultado de los ataques rusos de la noche con misiles y con drones, según han informado las autoridades ucranianas.

El presidente ucraniano señaló que todavía podrían encontrarse personas bajo los escombros

"El número de heridos ha subido a 48. De estos, diez han muerto", anunció en Telegram el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, señaló que todavía podrían encontrarse personas bajo los escombros, puesto que las labores de rescate aún continúan.

"Estos misiles y drones de ataque rusos son una clara respuesta a todos los que durante semanas y meses han estado llamando a un alto el fuego y a diplomacia real en el mundo. Rusia elige los (misiles) balísticos en vez de la mesa de negociación. Elige seguir matando en lugar de poner fin a la guerra", afirmó el presidente en X.

Zelenski lamentó que Rusia pueda aún aprovecharse del hecho de que una parte del mundo mira hacia otro lado ante los "niños asesinados" y busca excusas para el presidente ruso, Vladímir Putin.

"Esperamos una reacción de China a lo que está pasando", demandó el presidente ucraniano, que señaló que Moscú ha ignorado hasta ahora los llamamientos de Pekín, y exigió también una reacción de Hungría y de todos los que "se quedan en silencio" pese a haber pedido en el pasado la paz.

Además, pidió nuevas sanciones contra Rusia para hacerla rendir cuentas, en vista de que "todos los plazos se han vencido, docenas de oportunidades para la diplomacia han sido arruinadas".

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, compartió su solidaridad con el personal de la delegación europea en Kiev, a quien tildó de "la voz de la UE sobre el terreno en Ucrania", y señaló que tanto ellos como "el valiente pueblo ucraniano" merecen vivir en paz.

"Todos los plazos se han vencido, docenas de oportunidades para la diplomacia han sido arruinadas"

Por su parte, la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, lamentó que "mientras el mundo busca un camino hacia la paz, Rusia responde con misiles" y dijo que el ataque de la pasada madrugada "muestra una decisión deliberada de intensificar la tensión y burlarse de los esfuerzos de paz".

"Rusia debe detener las matanzas y negociar", dijo Kallas.

La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, también tildó el ataque de "una clara señal de que Rusia rechaza la paz y elige el terror".

Antes, el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschkó, había contabilizado en Telegram que por el momento se han registrado 38 heridos, de los cuales 30 habían tenido que ser hospitalizados.

Entre los blancos de los ataques, Klitschkó citó edificios de viviendas en los distritos de Holosiivski y Shevchenkivski, entre otros, así como un centro comercial en el centro de la capital.

Por otro lado, el ministro del Interior, Igor Klimenko, declaró en televisión que hay informaciones sobre siete desaparecidos en un bloque de apartamentos en el distrito de Darnitski, con lo que el número de muertos aún podría ascender.

Los rusos lanzaron un total de 598 drones y 31 misiles

Kiev no fue el único blanco de los ataques rusos de esta noche, ya que en la región central de Vínitsia las autoridades regionales informaron de un impacto contra unas instalaciones energéticas, el cual dejó temporalmente sin luz a 60.000 consumidores en 29 localidades.

La Fuerza Aérea ucraniana informó este jueves de un ataque nocturno ruso masivo, en el que el enemigo lanzó un total de 598 drones y 31 misiles –entre ellos misiles de crucero Kh-101, misiles balísticos Iskander-M y misiles cuasi-balísticos Kinzhal– contra territorio ucraniano.

Los drones, de tipo Shahed y réplicas diseñadas para confundir las defensas aéreas, fueron lanzados desde las regiones rusas de Kursk, Briansk, Milérovo, Orel, Shatálovo y Primorsko-Ajtarsk, así como desde la Crimea ocupada.

Además se contabilizaron dos Kinzhal, lanzados desde las regiones rusas de Lipetsk y Voronezh, nueve Iskander-M, desde las regiones de Voronezh y Briansk, y una veintena de misiles Kh-101 desde la región de Saratov.

Según datos preliminares, las defensas aéreas ucranianas lograron neutralizar 563 drones, un Kinzhal, siete Iskander-M y 18 misiles de crucero Kh-101.