Venezuela afirma que mantiene "el control y la propiedad" de su petróleo tras su acuerdo con EE UU

Henao dijo este domingo que se trata de "un acuerdo comercial" para que haya inversión y tecnología en su país.

La ministra de Hidrocarburos asegura que serán "muy" respetuosos con los contratos suscritos con China y Rusia

Caracas/Venezuela aclaró este domingo que mantiene "el control y la propiedad" de su petróleo tras el histórico acuerdo con Estados Unidos para explotar una quinta parte de las reservas de crudo del país suramericano, las mayores del mundo.

"El control y la propiedad de los recursos en el subsuelo indiscutiblemente siguen siendo de Venezuela", aseguró la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, en una entrevista con el canal privado Venevisión.

El pasado 28 de agosto, el presidente de EE UU, Donald Trump, afirmó que el acuerdo, al que describió como el mayor de "la historia mundial", asegura el "control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela". Dos días después, Trump expresó que es "un regalo de Venezuela para el pueblo de Estados Unidos".

Henao dijo este domingo que se trata de "un acuerdo comercial" para que haya inversión y tecnología en su país y que el "regalo que el pueblo venezolano ofrece al pueblo estadounidense es la garantía de (un) suministro confiable de esa energía".

El "regalo que el pueblo venezolano ofrece al pueblo estadounidense es la garantía de (un) suministro confiable de esa energía"

La alta funcionaria, quien negó que su país pierda la soberanía, anunció también que el acuerdo binacional será presentado a la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aunque no especificó cuándo.

Henao sostuvo además que será "muy" respetuosa con los acuerdos petroleros suscritos con Pekín y Moscú. "Nosotros tenemos acuerdos con China y Rusia y son empresas mixtas con autorización de ejercicio de actividades primarias vigentes. Nosotros somos muy respetuosos de esos acuerdos", argumentó en la entrevista.

Henao, consultada sobre si China y Rusia quedaban por fuera del negocio petrolero venezolano tras el acuerdo entre Caracas y Washington, aseguró también que las empresas mixtas donde esos dos países tienen participación "continuarán ejecutando sus actividades".

La Casa Blanca afirmó recientemente que la mayoría de los yacimientos petrolíferos contemplados en el acuerdo binacional "estaban previamente controlados u operados por empresas rusas y chinas, o por compinches corruptos de (Nicolás) Maduro y (Hugo) Chávez".

En ese sentido, expresó que "estos actores extranjeros malintencionados saquearon los recursos de Venezuela en beneficio de adversarios estadounidenses como Cuba, Rusia y China, y no invirtieron en la infraestructura ni en el desarrollo" de la nación suramericana.

El pasado martes, China exigió que se salvaguarden sus intereses en Venezuela, después de que algunos medios informaran de que el nuevo acuerdo petrolero entre Caracas y Washington podría afectar a campos en los que operaban compañías chinas, como las estatales Sinopec y CNPC.

"Los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela deben ser salvaguardados", afirmó en rueda de prensa el portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Guo Jiakun.

El vocero recalcó que la cooperación entre China y Venezuela "está protegida por el derecho internacional y las leyes de ambos países"

El vocero recalcó que la cooperación entre China y Venezuela "está protegida por el derecho internacional y las leyes de ambos países".

China mantiene desde hace años importantes intereses en el sector petrolero venezolano, donde compañías estatales como CNPC y Sinopec han participado en proyectos de exploración y producción, en el marco de la estrecha relación económica desarrollada entre Pekín y Caracas durante los gobiernos chavistas.

Según el Gobierno venezolano, el convenio con EE UU tiene una vigencia de veinticinco años y consiste en el desarrollo de diecisiete campos con un total de 65.000 millones de barriles, con un objetivo de producción superior a los 1,5 millones de barriles por día (bpd).

Henao indicó que actualmente el país produce un promedio de 1.236.000 bpd y que se prevé que llegue a 1,4 millones al cierre de 2026. En 1998, un año antes de que el chavismo llegara al poder, se produjeron 3,1 millones de bpd de crudo.

Los diecisiete campos del acuerdo fueron asignados a la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep), que ha otorgado al Pentágono una participación accionaria del 35%.

Detrás de Nabep está el empresario Alejandro Betancourt, director de la empresa, quien ha sido investigado en España y Suiza por presunto blanqueo de capitales y fraude fiscal.