Venezuela autoriza formalmente a Starlink tras el terremoto de La Guaira

Conatel explicó que la autorización del servicio tiene como antecedente la cooperación que hubo tras el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Conatel otorga siete concesiones a SpaceX para operar el internet satelital en todo el país, después de los permisos temporales concedidos durante la emergencia

Caracas/La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Venezuela otorgó siete concesiones generales a la sociedad SpaceX VZ S.C.A. para que Starlink opere formalmente en el país, informó el organismo este viernes.

“Con esta medida, adoptada en sesión ordinaria del Consejo Directivo de Conatel, se autoriza legalmente la prestación del servicio de internet satelital de la marca Starlink en todo el territorio nacional, para una operación formal con domicilio y fiscalización en el país”, indicó el organismo en una nota de prensa.

Conatel explicó que la autorización del servicio tiene como antecedente la cooperación que hubo tras el doble terremoto del pasado 24 de junio, que afectó severamente las infraestructuras terrestres de telefonía e internet en el estado La Guaira, el más afectado por el desastre.

En esa oportunidad, prosiguió, la entidad otorgó a la empresa los permisos temporales para pruebas de equipos de nuevas tecnologías.

"Se autoriza legalmente la prestación del servicio de internet satelital de la marca Starlink en todo el territorio nacional, para una operación formal con domicilio y fiscalización en el país”

La Comisión señaló que esas autorizaciones permitieron probar con éxito la tecnología Direct to Device (D2D) para cursar mensajería de texto entre los tres operadores móviles del país a través de la red satelital, así como operar en la banda Ku con límites flexibilizados de Densidad de Flujo de Potencia Equivalente (EPFD), respondiendo “con alta calidad a la fuerte demanda de conectividad en la zona de emergencia”.

Luego de mesas de trabajo presenciales y remotas con Conatel para conocer el marco legal venezolano, Starlink formalizó su solicitud.

Tras el terremoto, Starlink repartió más de 1.600 kits de conectividad en Venezuela para apoyar a los equipos de rescate, personal médico y organizaciones humanitarias en las zonas más afectadas por los sismos, según informó la Embajada de Estados Unidos en Caracas a principios de julio.

Igualmente, la empresa de telefonía Digitel señaló entonces que en colaboración con SpaceX incorporó conectividad satelital mediante satélites de órbita baja de Starlink para fortalecer la respuesta de su red móvil en La Guaira.