Venezuela entra a una campaña presidencial con 10 candidatos y dos opciones

Caracas/Venezuela entra oficialmente este jueves a la campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio, en la que competirán 10 candidatos, de los cuales 9 representan la opción del cambio y otro, Nicolás Maduro, la continuidad del chavismo, en el poder desde 1999.

Los 21 días de campaña comenzarán con grandes manifestaciones partidistas en casi todas las regiones del país, especialmente en Caracas, donde Maduro ofrecerá un discurso en el punto final de dos marchas que, según el Gobierno, atravesarán la ciudad de este a oeste, con la participación de 20.000 motoristas.

También en la capital, la oposición mayoritaria hará su primera gran actividad con una caravana que irá hacia el este, comandados por su líder, la ex diputada María Corina Machado, y el ex embajador Edmundo González Urrutia, el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la alianza antichavista.

Para el chavismo y la PUD, la campaña será una continuación de la pugna librada en las últimas semanas, cuando ambas fuerzas políticas –las principales del país– protagonizaron numerosas actividades, algunas de ellas multitudinarias, siempre fuera de Caracas.

González Urrutia, el favorito de las encuestadoras tradicionales, intentará consolidar su ventaja con una decena de mitines acompañado por Machado, quien fue elegida en primarias como la candidata de la PUD pero no pudo inscribir su nombre en la carrera presidencial debido a una inhabilitación de la Contraloría que ha sido ampliamente cuestionada.

Maduro, en el cargo desde 2013, ha adelantado que intensificará su ya agitado itinerario de viajes, que incluyó, en los últimos días, varios vuelos diarios a diferentes regiones, en las que prometió soluciones exprés a problemas que las comunidades llevan años soportando, como la falta de agua potable o los fallos eléctricos.

Aunque el presidente aseguró que durante la campaña no realizará su programa semanal de televisión, falta ver si el canal estatal Venezolana de Televisión equilibrará sus transmisiones, hasta ahora monopolizadas a favor del mandatario, con excepcionales espacios a algunos candidatos, entre los que nunca estuvo González Urrutia.

Otros ocho hombres figuran en la boleta electoral como candidatos presidenciales, ninguno con posibilidades reales de hacerse con la victoria aunque con micrófonos abiertos para azuzar el debate o llamar la atención sobre temas de interés nacional.

Los diputados José Brito y Luis Eduardo Martínez –ambos disidentes de la PUD, que los señala de colaboracionistas del Gobierno– se mantienen en la carrera, apoyados por partidos que fueron intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia y cuyos dirigentes tradicionales respaldan a González Urrutia.

El también legislador Javier Bertucci correrá por segunda vez por la Presidencia –tras quedar tercero en 2018, con un millón de apoyos–, manteniendo su propuesta de "valores cristianos", que ha defendido tanto en el Parlamento como en la iglesia en la que evangeliza como pastor.

A ellos se suman el ex alcalde Claudio Fermín, sin ningún acto de masas hasta ahora; el comediante Benjamín Rausseo, el tercero en las encuestas; el ex concejal Antonio Ecarri, que pide a diario debatir con Maduro; el ex alcalde Daniel Ceballos, que ofrece un Gobierno digital; y el ex diputado Enrique Márquez, el más cercano a la PUD.

Con este telón de fondo, Venezuela y Estados Unidos, sin relaciones desde 2019, retomaron este miércoles sus conversaciones tras varios meses en vaivén.

Tal y como lo anunció el mandatario Nicolás Maduro el lunes, ambos países celebraron este miércoles, de manera virtual, una primera reunión, durante la que se comprometieron, según Caracas, a "trabajar de forma conjunta para ganar confianza y mejorar las relaciones" y a "mantener las comunicaciones de manera respetuosa y constructiva".

A través de X, el jefe negociador de Maduro, Jorge Rodríguez -también presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento)-, señaló que la delegación venezolana rechazó las "tergiversaciones que, sobre este diálogo y de manera reiterada, han publicado voceros del Gobierno" estadounidense.

Asimismo, insistió en que estas conversaciones deben "limitarse a lo acordado" con la mediación de Catar, que contempla, fundamentalmente, el levantamiento de sanciones.

El diálogo –con el que Maduro logró, en diciembre, la liberación del empresario colombiano Alex Saab– estuvo congelado tras su último desencuentro, en abril, cuando Washington revirtió el alivio parcial de sanciones otorgado en octubre a Caracas, al considerar que este no cumplió, en su totalidad, con el Acuerdo de Barbados –suscrito entre el chavismo y la oposición mayoritaria–, que establece garantías electorales.

Rodríguez –también jefe negociador en el diálogo con el antichavismo– indicó en su mensaje que, para "seguir recuperando la confianza mutua y las relaciones" entre ambos Gobiernos, "se deben respetar los principios de autodeterminación, soberanía y reciprocidad", lo que para Venezuela significa abstenerse de injerir en sus asuntos internos, entre ellos, las presidenciales.

El lunes, Maduro adelantó que esta nueva ronda de negociación, que dijo haber aceptado tras recibir propuestas durante dos meses, se basará en "restablecer los términos del diálogo con respeto, sin manipulaciones", y en que EE UU "cumpla con los acuerdos firmados en Catar".

Por su parte, EE UU insistió este miércoles en que está abierto a un diálogo con el Gobierno de Maduro de "buena fe", y reafirmó la solicitud de que las presidenciales del 28 de julio sean "competitivas e inclusivas".

La Casa Blanca, según dijo en una rueda de prensa su portavoz, Karine Jean-Pierre, es "consciente de que el cambio democrático no será fácil y requiere de un compromiso serio".

Desde marzo de 2022, cuando una delegación de la Casa Blanca viajó a Caracas a reunirse con Maduro, las conversaciones bilaterales han sido intermitentes y con altibajos.

Si bien el Gobierno chavista asegura haber vencido "el bloqueo criminal", casi a diario exige el levantamiento de las sanciones, a las que suele llamar "medidas coercitivas unilaterales", y recientemente esta solicitud también ha ocupado espacios en pancartas de Caracas.

La principal coalición opositora venezolana, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), considera positivo el reinicio del proceso de diálogo entre EE UU y Venezuela, ya que las diferencias "se deben tratar de resolver por la vía pacífica".

Según dijo el secretario ejecutivo de la alianza, Omar Barboza, este sector opositor no participará en el diálogo, al ser un proceso bilateral entre Gobiernos, pero –dijo– se activó una comisión negociadora de la coalición para estar atenta a "intervenir en cualquier espacio que sea posible trabajar por la normalidad del proceso electoral y por el respeto a las garantías democráticas".

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado cuestionó este miércoles, durante una entrevista con El Tiempo de Colombia, el "interés repentino de restablecer las conversaciones".

"Quien ha violado sistemáticamente el proceso ha sido el régimen de Maduro", dijo la exdiputada, quien aseguró que la PUD cumplió con "todo" lo establecido en el Acuerdo de Barbados.

Mientras, el diputado chavista Roy Daza, segundo vicepresidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración del Legislativo, calificó como "extraordinaria" la reanudación de las conversaciones, que –señaló– confirma "el reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela", según publicó el partido gobernante PSUV en una nota de prensa.