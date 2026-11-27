Los cubanos constituyen uno de los colectivos más numerosos entre quienes solicitan el reconocimiento de sus estudios.

Los facultativos celebran este sábado su primer congreso en Madrid, entre las trabas del régimen de La Habana y la burocracia española

Madrid/Miles de médicos cubanos residentes en España siguen sin poder ejercer su profesión o las especialidades para las que se formaron en la Isla, pese a la necesidad de personal sanitario en el país de acogida. Las dificultades para homologar sus títulos, la disparidad de criterios entre los colegios profesionales españoles y la negativa del régimen cubano a expedir determinados documentos estarán en el centro de los debates del I Congreso de Médicos Cubanos en España y I Simposio Iberoamericano, que se celebra este sábado en Madrid.

El encuentro, organizado por la Asociación de Médicos Cubanos en España (Amcube), reunirá a unos 150 profesionales en la sede del grupo de formación sanitaria CTO. La cita cuenta con el aval científico del Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem) y la colaboración de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (Semg). Además de las sesiones científicas, el programa contempla un coloquio dedicado a los obstáculos administrativos que dificultan la incorporación de los facultativos al sistema sanitario español.

Según Guillermo Ponce Morales, presidente de Amcube, más de 20.000 médicos cubanos residen actualmente en España y más de 12.000 han conseguido homologar sus títulos en los últimos tres años. En una entrevista publicada el pasado 16 de noviembre por el portal especializado iSanidad, Ponce calificó de “inmoral tener a miles de médicos especialistas trabajando en precario mientras crecen las listas de espera”. De acuerdo a sus estimaciones, más del 70% de los médicos cubanos residentes en España tiene especialidades cursadas en la Isla que no pueden ejercer en el país de acogida.

Todavía quedan 52.945 expedientes de homologación y equivalencia pendientes de resolución, correspondientes a todas las carreras universitarias

La cita se produce cuatro días después de que el Consejo de Ministros español aprobara un real decreto con el que pretende agilizar el reconocimiento de títulos universitarios extranjeros. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades aspira a reducir a poco más de cuatro meses los tiempos de tramitación, aunque está por ver la eficacia de unas medidas que tampoco resuelven los problemas de colegiación ni de reconocimiento de las especialidades médicas.

Pese a la reducción del atasco administrativo de la que presume el Ejecutivo español, todavía quedan 52.945 expedientes de homologación y equivalencia pendientes de resolución, correspondientes a todas las carreras universitarias, según las propias cifras del Ministerio.

Los cubanos constituyen uno de los colectivos más numerosos entre quienes solicitan el reconocimiento de sus estudios. Según el balance ministerial de 2025, el pasado año se resolvieron 6.430 expedientes correspondientes a ciudadanos de la Isla, de los cuales 5.162 eran solicitudes de homologación y 1.268 de equivalencia académica.

Uno de los principales escollos es el certificado de no inhabilitación profesional, un documento que las autoridades cubanas se niegan a expedir a numerosos sanitarios, particularmente a quienes abandonaron las misiones médicas

Para los médicos cubanos, sin embargo, conseguir el reconocimiento del título es solo el primer paso. Amcube estima en unos 6.000 los facultativos que, pese a haber superado ese trámite, encuentran dificultades para colegiarse. Uno de los principales escollos es el certificado de no inhabilitación profesional, un documento que las autoridades cubanas se niegan a expedir a numerosos sanitarios, particularmente a quienes abandonaron las misiones médicas en el extranjero, según la asociación.

En octubre de 2024, el Colegio de Médicos de Madrid reconoció públicamente el problema y acordó permitir la colegiación transitoria de los facultativos cubanos mediante una declaración responsable. La medida establecía, no obstante, un plazo de nueve meses para aportar el certificado exigido, transcurrido el cual la colegiación quedaría sin efecto.

Amcube denuncia, además, la disparidad de criterios entre los colegios profesionales españoles. Según Ponce, algunos llegan a exigir un contrato de trabajo previo para admitir a los solicitantes, cuando precisamente la colegiación es un requisito indispensable para ejercer. En junio de 2025, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Tomás Cobo, declaró a The Objective que los servicios jurídicos de la organización estudiaban la posibilidad de aceptar una declaración jurada acompañada de un certificado de antecedentes penales como alternativa al documento exigido.

Entre quienes han solicitado participar en el próximo examen de acceso a las plazas de médico interno residente (MIR), que se celebrará el 23 de enero, figuran 614 facultativos cubanos

Una vez superadas esas barreras, los especialistas se enfrentan a otro procedimiento, esta vez ante el Ministerio de Sanidad. De acuerdo con las estadísticas oficiales, España reconoció en 2024 únicamente 56 títulos de especialistas obtenidos en Cuba, frente a los 62 del año anterior.

Ponce atribuye la restricción a los intereses gremiales de las organizaciones colegiales y a la “falta de voluntad política del Ministerio de Sanidad”. El presidente de Amcube denuncia que la Administración recurre a médicos extranjeros en condiciones laborales precarias para cubrir necesidades en las mismas especialidades cuyo reconocimiento oficial no han conseguido.

Entre las soluciones que propone la asociación figura la posibilidad de que estos profesionales acrediten sus competencias en plazos razonables y completen la formación que se considere necesaria. Otra vía para obtener una especialidad es el acceso al sistema de formación sanitaria español. Entre quienes han solicitado participar en el próximo examen de acceso a las plazas de médico interno residente (MIR), que se celebrará el 23 de enero, figuran 614 facultativos cubanos.

El pasado 5 de noviembre, Amcube, que cuenta ya con más de 2.000 asociados, suscribió un convenio con la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia para promover la formación continuada, la investigación y la orientación profesional de sus miembros.