Unos 90.000 cubanos tramitan el asilo en Brasil

Migrantes cubanos esperan ser atendidos para presentar su solicitud de refugio en la comisaría de la Policía Federal de Oiapoque.

De las 75.000 peticiones de refugio del año pasado en el país sudamericano, más de la mitad fueron de cubanos, por primera vez por delante de venezolanos

La Habana/Brasil se ha convertido en la “nueva tierra prometida”. Las cifras son elocuentes, el primer semestre de este año cerró con 35.000 cubanos que solicitaron asilo. El año pasado, según el estudio Refugio en Números 2026, de las 75.599 peticiones recibidas por el Gobierno brasileño, 41.919, el 55,4% del total, fueron de migrantes de la Isla. Las oficinas de Migración atienden actualmente 90.000 peticiones de cubanos.

El número de ellos que solicitó refugio en Brasil en 2025, de hecho, superó por primera vez al de venezolanos, quienes registraron 21.233 peticiones, lo que representa el 28,1% del total.

“Las claves de este fenómeno están en varios países, en la catastrófica situación de la propia Cuba”, señala el diario uruguayo El País en un reportaje, pero también, “en el cierre de fronteras implementado por el Gobierno estadounidense de Donald Trump”. Además, este año Nicaragua puso fin a la exención de visado para los cubanos y Guyana, país fronterizo con Brasil, no exige visa a los migrantes de la Isla.

Luis Hoyos, colaborador del Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados en Boa Vista, contó al mismo medio sobre la migración de “comerciantes, profesionales, contables y funcionarios de empresas estatales” cubanos. El perfil es cambiante. “A principios de año proliferaron los trabajadores sanitarios. También hubo una temporada donde arribaron sobre todo mujeres con niños y personas de edad avanzada; las esposas y padres de los pioneros, que ya instalados les enviaron los billetes de avión”.

Las esposas y padres de los pioneros, que ya instalados les enviaron los billetes de avión”

El éxodo también acarrea peligros. El informe Tráfico de migrantes en Brasil, un análisis de inteligencia, elaborado por la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alerta sobre “un gran aumento” de nacionales de la Isla ingresando al país “a través de redes de coyotes”, siendo el puente Macuxis en Cantá hacia Boa Vista (en el estado de Roraima Norte) la principal vía de tránsito desde el país vecino Guyana.

Las autoridades brasileñas han detectado que la travesía que realizan los cubanos a través de la Amazonía brasileña, hasta llegar a ciudades como Goiânia, São Paulo, Curitiba, Florianópolis y Joinville, está marcada por la clandestinidad.

Una investigación de la Policía Federal en Amapá identificó a 20 pirateros, personas que se encargan del transporte de migrantes hasta Oiapoque. “Solo uno de ellos movió el equivalente a 1,5 millones de dólares en operaciones financieras atípicas durante dos años”, publicó el diario brasileño Folha de Sao Paulo.

“Algunos migrantes fueron abandonados entre Oiapoque y Santana por negarse a pagar hasta 350 dólares”, señaló el medio brasileño. “Conductores armados y motociclistas vigilaban las rutas, generalmente durante la madrugada”.

Según las autoridades, “los pirateros desempeñan un papel central en delitos como tráfico ilícito de migrantes, extorsión, lavado de dinero y cambio ilegal de divisas, actuando como enlace con redes transnacionales”.

Además de Brasil, Uruguay –donde llegan muchos de los migrantes de la Isla que no logran adaptarse al gigante sudamericano– y Costa Rica también están entre los destinos favoritos.