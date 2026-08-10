Más de 20.000 cubanos solicitaron asilo en Brasil en los seis primeros meses de este año

La mayoría entran desde Guyana por el estado de Roraima y una parte sigue su camino hasta Uruguay, donde llegaron unos 11.000 nacionales en 2025

La Habana/Brasil se ha convertido en otra vía de escape para miles de cubanos. Entre enero y junio de este año 20.372 migrantes de la Isla presentaron solicitudes de refugio, según cifras del Observatorio de Migraciones Internacionales y la Policía Federal. El país sudamericano “mantiene abierta sus puertas a la migración en momentos en que EE UU bajo la Administración de Donald Trump y países europeos están reforzando sus fronteras”, dijo a Wunc News Larissa Getirana, colaboradora de la organización de servicios para refugiados Caritas.

“El sentimiento anti inmigrante no se ha convertido en una fuerza política importante”, subrayó Getirana. El año pasado más de 41.000 cubanos solicitaron asilo en Brasil, una cifra récord.

Sin embargo, pese a esa apertura, Gehad Madi, experta en derechos de los migrantes de la ONU, criticó que, “desde 2024, Brasil prohíbe a algunas personas que llegan al principal aeropuerto internacional de Sao Paulo para solicitar asilo”, una medida adoptada por las autoridades para evitar que el país sea utilizado como una escala para llegar a EE UU y, además, combatir la trata de personas.

Wunc News señala que “los cubanos están huyendo de la crisis económica, la falta de combustible, los eternos apagones y la escasez de medicamentos”. Algunos de estos migrantes se han asentado en Volta Redonda, en Río de Janeiro, donde el pasado domingo se reunieron para un estudio bíblico.

José Ramírez, uno de los cubanos reunidos para orar por la Isla, dice que a sus 57 años “no hay muchas opciones para emigrar”

José Ramírez, uno de los cubanos reunidos para orar por la Isla, dice que a sus 57 años “no hay muchas opciones para emigrar”. Le atrajo Brasil porque “ofrece a los solicitantes de asilo permiso para trabajar” y acceso a los servicios sociales del Gobierno. Se desempeña como ayudante en una empresa de aire acondicionado. El país, afirma, le garantiza “la libertad, la electricidad, la comida y un salario digno”.

No obstante, “la decisión final a la petición de asilo puede tardar años, si es que llega”, indica Letícia Carvalho, de la organización de servicios para migrantes Missão Paz. “Esto ocurre cuando hay pruebas de persecución”.

El número de inmigrantes cubanos que solicitó refugio en Brasil en 2025 superó por primera vez al de venezolanos, según el estudio Refugio en Números 2026. De las 75.599 peticiones recibidas por el Gobierno brasileño, 41.919 fueron presentadas por cubanos, lo que representa el 55,4% del total.

Las solicitudes de cubanos aumentaron un 88,1% con respecto a 2024, impulsadas, según el estudio, por la crisis de desabastecimiento que se vive en la Isla y por el empobrecimiento de la población como consecuencia del colapso económico.

“Cuando uno reconoce la presencia de un gran grupo de refugiados, se da cuenta de que el país del que provienen tiene un problema político”, dijo Carvalho.

El informe Tráfico de migrantes en Brasil, un análisis de inteligencia, elaborado por la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alerta sobre “un gran aumento” de nacionales de la Isla ingresando al país “a través de redes de coyotes”, siendo el puente Macuxis en Cantá hacia Boa Vista (en el estado de Roraima Norte) la principal vía de tránsito desde el país vecino Guyana.

Roraima se ha convertido en un punto de flujo migratorio. Al menos 7.687 cubanos iniciaron en este sitio sus procesos para solicitar asilo

Precisamente Roraima se ha convertido en un punto de flujo migratorio. Al menos 7.687 cubanos iniciaron en este sitio sus procesos para solicitar asilo. La afluencia de cubanos a través de Roraima no es algo nuevo. La socióloga y profesora de la Universidad Federal de Roraima (UFRR) Márcia María de Oliveira contó al diario local Folha BV que “muchos médicos y profesores de la institución son migrantes cubanos que participaron en antiguos acuerdos entre la institución y el Gobierno cubano en la década de 1990”.

El reporte de la OIM revela también que el país sudamnericano es el puente para llegar a Uruguay. Entre enero y octubre del año pasado ingresaron 11.000 cubanos por algún punto fronterizo con Uruguay.

El informe Tráfico de migrantes en Brasil, un análisis de inteligencia, elaborado por la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), reveló que el país sudamnericano es el puente para llegar a Uruguay.

Entre enero y octubre del año pasado ingresaron 11.000 cubanos por algún punto fronterizo con Uruguay.