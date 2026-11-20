El archivo histórico de las autoridades migratorias revela que entre 2014 y abril de 2025, 7.292 cubanos presentaron la solicitud de refugio.

El Gobierno garantiza la seguridad a migrantes y abre una opción de refugio temporal para acceder a trabajos

La Habana/Costa Rica se ha convertido en otra de las alternativas para la diáspora cubana. Entre enero y octubre les fue aceptada la solicitud de refugio a alrededor de 3.055 migrantes de la Isla, de ellos 1.560 son mujeres y 1.495, hombres. De acuerdo con datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (Dgme), en ese mismo período, les fue rechazada la petición a 58 personas por inconsistencia o abandono del trámite.

De los 21.318 trámites en total que reporta la Dgme, el grupo de nicaragüenses encabeza el listado con 16.345, le siguen los cubanos, venezolanos (651), colombianos (621) y chinos (346).

El archivo histórico de las autoridades migratorias revela que entre 2014 y abril de 2025, 7.292 cubanos presentaron la solicitud de refugio. El país brinda este beneficio por “persecución por raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenecer a un grupo determinado” en apego a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

Un reporte de la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) dio a conocer que un 94% de los encuestados entre enero y febrero de este año deseaban quedarse a vivir en Costa Rica por ofrecer “mejores condiciones económicas, estabilidad política, y acceso a protección internacional”.

En septiembre pasado Costa Rica confirmó el rompimiento de relaciones con Cuba hasta que el pueblo “recupere su libertad”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Tovar Rivera.

En septiembre pasado Costa Rica confirmó el rompimiento de relaciones con Cuba hasta que el pueblo “recupere su libertad”, así lo precisó el ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Tovar Rivera. A pesar de este distanciamiento, la presidenta Laura Fernández Delgado subrayó que los migrantes cubanos eran bienvenidos en el país.

“Las personas cubanas que viven en Costa Rica, que han solicitado refugio son alrededor de 10.000, pueden estar tranquilos”, dijo la mandataria.

La Dgme tiene un rezago en la resolución de trámites. En septiembre de 2025 había 193.300 migrantes en espera de respuesta, por lo que a partir de junio abrió una opción migratoria temporal para aquellos que iniciaron un proceso entre junio de 2014 y el siete de mayo de 2026. El documento se otorga por dos años y permite a los beneficiados trabajar sin impedimento en cualquier sector económico o por cuenta propia.

Además, es una vía para regularizar a quienes no cuentan con alternativas legales y conseguir a futuro el Documento de Identidad Migratorio para Extranjeros (Dimex), que entre otros beneficios, permite realizar trámites bancarios, afiliarse y atenderse en el sistema de salud, la firma de contratos laborales, matricularse en centros educativos, realizar gestiones legales e identificarse ante autoridades.