Costa Rica confirma la ruptura de sus relaciones diplomáticas con el "despótico régimen" cubano

Manuel Tovar afirma que la decisión no tiene nada que ver con las supuestas presiones de EE UU que denuncia el canciller cubano

Madrid/El Gobierno de Costa Rica da un paso más en su distanciamiento con Cuba y seis meses después de que el Gobierno de Rodrigo Chaves cerrase la Embajada en La Habana, el de su sucesora, Laura Fernández, anuncia que la decisión tiene mayores implicaciones.

"Hay una ruptura de relaciones diplomáticas", dijo en una entrevista con el Miami Herald el ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Tovar Rivera. El canciller sostiene que la medida se mantendrá hasta que el pueblo de Cuba “recupere su libertad” y que no representa más que la continuidad de la política costarricense tradicional, solo rota en 2009, durante el Gobierno de Óscar Arias. “Un error de política exterior”, sostiene el funcionario.

"Costa Rica ya no se prestará a legitimar un régimen tiránico y despótico que ha robado a su pueblo la libertad más fundamental de una democracia", agrega. Por el momento, los servicios consulares para los costarricenses que visitan o pasan por Cuba se han derivado a la Embajada de Panamá, mientras los cubanos que viven en Costa Rica siguen realizando trámites en San José. El anterior Gobierno pidió a La Habana que retirase a sus diplomáticos y así ocurrió, aunque se siguen gestionando los servicios al ciudadano, algo relevante para los miles de cubanos que residen en el país centroamericano.

"Costa Rica ya no se prestará a legitimar un régimen tiránico y despótico que ha robado a su pueblo la libertad más fundamental de una democracia"

Según las estimaciones de la prensa, el número puede estar entre 10.000 y 15.000, a partir de la suma de casi 3.000 que tienen cédula de residencia, los 7.000 que han solicitado refugio en los últimos seis años, y la masa de irregulares, que puede ir entre 2.000 y 4.000.

Tovar se ha referido también a la cantidad de nicaragüenses y venezolanos que han llegado al país, y para quienes se preparaba, como para los cubanos, una regularización migratoria. El dato de exiliados de Nicaragua impresiona, ya que ronda los 600.000 o 650.000 y todos ellos tienen derecho a educación y sanidad gratuitas. "Alguien tiene que pagar esos costos, y son costarricenses", lamenta el funcionario, aunque recalca que su país seguirá siendo refugio para quien lo necesite.

No obstante, sostuvo –sin aportar datos– que el número de migrantes ha bajado de manera notable por efecto de las “políticas disuasorias” de Donald Trump. Una de las contrapartidas para Costa Rica es haber pactado ser "tercer país seguro", lo que le supone recibir en torno a 100 personas al mes de distintas nacionalidades a las que ni EE UU ni su país de origen aceptan. Entre abril, cuando comenzaron los vuelos, y principios de junio, llegaron 149 deportados que, según el ministro, regresan mayoritariamente a sus casas, con notables excepciones: asiáticos, europeos del Este y quienes solicitan asilo.

"No recibimos ningún consejo, ninguna orientación, ninguna instrucción, ninguna sugerencia de ningún Gobierno, ni de Estados Unidos, ni de ningún otro"

El ministro, que se reunió este miércoles en Tovar con Marco Rubio, ha rechazado también las acusaciones del régimen cubano, que atribuye la actitud del Gobierno costarricense a las presiones de Washington. "Fue una decisión soberana tomada por el Gobierno de la República de Costa Rica. No recibimos ningún consejo, ninguna orientación, ninguna instrucción, ninguna sugerencia de ningún Gobierno, ni de Estados Unidos, ni de ningún otro", aseveró, en respuesta a Bruno Rodríguez, su homólogo de la Isla. El canciller cubano acusó de “servilismo” al Ejecutivo anterior en marzo, tras el anuncio del cierre de la Embajada.

Tovar dijo, eso sí, que habló con el secretario de Estado de EE UU sobre “el regreso a un camino democrático en Cuba y Nicaragua” –sin mencionar a Venezuela–, un tema del que se hablará en las reuniones del Escudo de las Américas, en los márgenes de la 81 Asamblea General de Naciones Unidas.

En ese espacio se abordarán otras cuestiones como la lucha contra el narcotráfico y otros delitos transnacionales, el tráfico de armas y personas, el lavado de dinero, los daños medioambientales y la extracción de recursos.