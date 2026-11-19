Los fallos se suman a una serie de excarcelaciones de inmigrantes cubanos en situación similar.

Tribunales de Tennessee y California cuestionan la falta de audiencias de fianza para los inmigrantes retenidos

Madrid/Dos jueces federales de Estados Unidos han considerado ilegales las detenciones de dos ciudadanos cubanos a los que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantuvo bajo custodia sin darles la oportunidad de impugnar su encierro. En Tennessee, una magistrada ordenó liberar a Carlos Casanueva Ferro, mientras que en California otro juez recomendó la excarcelación de Eric Pérez Sánchez, detenido durante más de ocho meses.

La jueza Aleta Trauger, del Distrito Medio de Tennessee, concedió el recurso de habeas corpus presentado por Casanueva Ferro, quien llegó a Estados Unidos en 2022, tiene una solicitud de asilo pendiente y fue arrestado por el ICE el 26 de octubre en Nashville.

El Gobierno reconoció que el cubano tenía derecho a impugnar su detención mediante una audiencia de fianza, pero sostuvo que debía solicitarla primero ante un tribunal migratorio. “Este argumento ha sido considerado y rechazado múltiples veces por los tribunales federales del Sexto Circuito, incluido este”, escribió la magistrada, antes de concluir: “Una vez más, el tribunal rechazará ese argumento”.

La jueza declaró ilegal la detención de Carlos Casanueva Ferro y ordenó su liberación inmediata, con la devolución de sus documentos y pertenencias

La jueza declaró ilegal la detención de Ferro y ordenó su liberación inmediata, con la devolución de sus documentos y pertenencias. También exigió al Gobierno acreditar ante el tribunal el cumplimiento de la decisión.

El caso forma parte de una serie de cinco fallos contra el ICE en Nashville, documentados por la cadena estadounidense WKRN News 2. Según la investigación, publicada este miércoles, los jueces ordenaron liberar a dos inmigrantes y frenaron temporalmente las deportaciones de otros tres. Entre los afectados figuran el cubano y dos ciudadanos rusos. No se ha precisado la nacionalidad de los otros dos.

En respuesta a WKRN, el ICE defendió sus actuaciones y aseguró que aplica las leyes migratorias aprobadas por el Congreso y garantiza el debido proceso a las personas bajo su custodia.

En California, el magistrado Sean C. Riordan recomendó conceder otro habeas corpus a Eric Pérez Sánchez, que ingresó en Estados Unidos en febrero de 2022 y solicitó asilo ese mismo año.

El cubano fue arrestado en Tampa, Florida, el 1 de febrero de 2026, por acusaciones penales que la Fiscalía retiró el 20 de febrero. Sin embargo, ese mismo día quedó detenido por las autoridades migratorias y, alrededor del 14 de junio, fue trasladado al centro Mesa Verde, en California.

Pérez Sánchez pidió una audiencia de fianza, pero el juez de inmigración no tomó ninguna medida. Aunque recibió una orden de deportación a Cuba, la recurrió ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, por lo que todavía no era definitiva.

Ante la falta de un procedimiento para evitar una “detención injustificada durante muchos meses”, el juez sostuvo que correspondía disponer la liberación inmediata de Eric Pérez Sánchez

Riordan consideró que el inmigrante había permanecido más de ocho meses privado de las garantías legales para cuestionar su detención. Ante la falta de un procedimiento para evitar una “detención injustificada durante muchos meses”, sostuvo que correspondía disponer su liberación inmediata, aunque la decisión final sobre la excarcelación corresponde al juez de distrito.

Los fallos se suman a una serie de excarcelaciones de inmigrantes cubanos en situación similar. La jueza Gloria Navarro ordenó en octubre liberar a Yunior Roldan, después de casi cinco meses detenido en Nevada. El balsero Félix Abreu Medina consiguió en septiembre una orden judicial de libertad, pese a haber obtenido el asilo mientras permanecía preso. Miakel Guerra Morales, cuya deportación a México no podía ejecutarse, recibió una decisión favorable en julio. A comienzos de año, Iván García Pérez logró salir bajo fianza de 1.500 dólares gracias a un recurso de habeas corpus presentado en enero. Las excarcelaciones, eso sí, no resuelven necesariamente la situación migratoria de los afectados.

Mientras tanto, congresistas demócratas impulsan una propuesta legislativa adelantada por ABC News para que determinadas órdenes de deportación caduquen después de diez años y los afectados puedan solicitar la residencia permanente, siempre que cumplan los requisitos establecidos.