Suspendida la repatriación desde México de las cenizas de la bailarina cubana

Ciudad de México/La Embajada de Cuba en México se niega a pagar 2.500 dólares a una funeraria de Puebla para la repatriación de las cenizas de la bailarina cubana Elianis Betsalie Toro Martínez, alias Karen o La China, una de las siete víctimas del ataque perpetrado el pasado 18 de noviembre en el bar Lacoss, en el estado mexicano de Puebla. Según denunció la periodista mexicana Martha Berra, sólo se cubrieron los gastos funerarios y de incineración de la joven holguinera, de 20 años.

La reportera subrayó que inicialmente la Embajada cubana se había comunicado con los padres de la bailarina y se comprometió a cubrir todos los gastos para trasladar a la Isla los restos de la joven originaria de Banes, en Holguín.

Una fuente de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla dijo a 14ymedio que la investigación sigue abierta y no se pueden dar detalles. Sin embargo, precisó que el proceso de repatriación es responsabilidad de la sede diplomática. El funcionario recordó que la Sección Consular de Cuba en Ciudad México emitió el pasado 5 de diciembre un comunicado en el que precisó: “Como está establecido en estos casos, se realizan las gestiones consulares para la repatriación del cuerpo conforme a la voluntad familiar”.

Martha Berra denunció en sus redes sociales que la familia de la bailarina “ha vivido una pesadilla” desde que tuvo que reconocer el cuerpo a través de una videollamada, su llegada y espera en el servicio médico forense (Semefo) y ahora no poder regresar a la Isla.

El bar Lacoss era blanco de amenazas constantes por parte de grupos criminales. / Facebook/News 360

El funcionario poblano contó a este diario que como parte del proceso de identificación, se aplicó a los familiares de la víctima un cuestionario AM (Ante Mortem) para obtener datos generales, media filiación, así como tatuajes, cicatrices o lunares. Además mencionó, se recabó información odontológica que ayudó a confirmar su identidad. En el caso de Elianis Betsalie este proceso lo hicieron una tía y un abuelo.

Las autoridades detuvieron el pasado 26 de noviembre a Gabriel García Mendoza, alias El Tato, presunto líder criminal y probable responsable del incendio en el bar Lacoss. El lugar “era blanco de amenazas constantes por parte de esta red, que exigía cuotas semanales a cambio de ‘protección’”, señaló en ese entonces la titular de la FGE, Idamis Pastor Betancourt.

“El incendio fue un mensaje de intimidación que escaló a tragedia”, detalló la fiscal. Además, descartó cualquier implicación de la bailarina cubana con el ataque. “No existe ni una sola línea de investigación que la relacione con el narcomenudeo; era una trabajadora inocente en el lugar equivocado”, puntualizó.

La repatriación de cubanos fallecidos en México enfrenta a los familiares con altos costos en los trámites. En diciembre de 2023, un accidente de tránsito truncó el sueño americano de la cubana Nuirvys López Quiñones. Luego de ser identificado el cuerpo, la familia tuvo que recaudar 10.000 dólares para el traslado a la Isla de Coco, como le decían cariñosamente.

El caso de Nuirvys López se suma al de Yarlenis Ortiz González, que en fue asesinada por su ex pareja en Tapachula (Chiapas). Las autoridades de México pidieron 7.500 dólares a la familia para retornar su cuerpo a la Isla. Le indicaron que su cuerpo no podía ser cremado en el país. El Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 271 establece que está "prohibida la cremación" de cuerpos que sufrieron muerte violenta, ya sea por feminicidio, homicidio doloso, accidente o suicidio.

Los cuerpos de tres migrantes cubanos permanecieron congelados desde 2021 hasta 2023 en la funeraria Zoar, en la comunidad de Santo Domingo Zanatepec, en Oaxaca, al sur de México. Al no ser reclamados, serían enterrados a inicios del año pasado en una fosa común del cementerio del municipio de Ostuta.

Los cuerpos eran parte de los migrantes que viajaban en una lancha que naufragó en la costa oaxaqueña en 2021. Aunque la funeraria ofrece entre sus servicios el traslado aéreo y terrestre de los fallecidos en sus depósitos, sus directivos no han querido responder a este diario por qué no fueron enviados los cuerpos a Cuba: "No se puede dar información sin la aprobación del Consulado cubano", dijo el encargado.