Un cubano residente en Las Vegas, declarado culpable por el feminicidio de su pareja

José Emilio Galán Preval apuñaló a su víctima hasta la muerte después de que ella se negara a prepararle arroz, dice la sentencia

La Habana/El optometrista cubano José Emilio Galán Preval fue condenado en Las Vegas, Nevada, por el feminicidio de su pareja, también cubana, Yaimara Leyva Cadet. Según las autoridades, el pasado 23 de enero, el hombre, de 47 años, "perdió el control" y apuñaló a la víctima hasta causarle la muerte, después de que ella se negara a prepararle arroz. "Soy responsable de lo que hice", dijo el acusado antes de huir.

Tras rastrear la ubicación de su teléfono celular, las autoridades lo localizaron en una zona desértica, lo detuvieron y lo ingresaron en una cárcel del condado de Clark.

La jueza de distrito Jacqueline Bluth tomó en cuenta, a favor del acusado, que asumió "la responsabilidad de inmediato", además de “expresar su profundo arrepentimiento” y no contar con antecedentes penales. No obstante, reconoció lo difícil que le resultó “conciliar estas cosas” al momento de dictar sentencia.

La magistrada rechazó la solicitud del fiscal adjunto del condado de Clark, Phil Froehlich, quien pidió sumar 20 años adicionales por el uso del arma. En cambio, impuso una pena complementaria de entre cuatro y diez años, para una condena total de entre 14 y 35 años de prisión.

De acuerdo con datos del Observatorio de Género de Alas Tensas (Ogat), Galán Preval había aceptado previamente un “acuerdo de culpabilidad”, que contemplaba una pena de entre 10 y 25 años de prisión por el cargo de asesinato.

Galán Preval había aceptado previamente un “acuerdo de culpabilidad”, que contemplaba una pena de entre 10 y 25 años de prisión por el cargo de asesinato

Durante la audiencia, Galán Preval pidió perdón a la familia de Leyva Cadet. Con la asistencia de un intérprete, declaró ante el tribunal que habría preferido estar en el lugar de la víctima.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía establecieron que el feminicidio ocurrió en la sala de la vivienda que la pareja alquilaba en la cuadra 1800 de Canosa Avenue. La Policía Metropolitana de Las Vegas respondió a una llamada recibida a las 12:56 de la terde y, al llegar al domicilio, encontró a la mujer con múltiples heridas de arma blanca en el rostro y la espalda.

Leyva Cadet fue trasladada al Hospital Sunrise, donde falleció ese mismo día. Entre las pruebas incorporadas al expediente figura el testimonio del hijo de la víctima, quien logró desarmar al agresor.

La defensa explicó que ambos ejercían como optometristas en Cuba y que emigraron juntos a Estados Unidos con la intención de establecerse en ese país, aunque no ofreció mayores detalles sobre su llegada.

Este feminicidio cometido por un ciudadano cubano se suma al caso de Yoel Rodríguez Barrientos, quien se declaró culpable del asesinato de su esposa, Tara Krishnaran, y de su hija, Larissa Singh. El acusado enfrenta dos condenas de cadena perpetua en Guyana.

Las organizaciones Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba documentaron durante 2025 un total de 12 casos consumados de feminicidio o asesinato de mujeres cubanas fuera de la isla. De ese total, seis ocurrieron en Estados Unidos, lo que representa el 50% de los casos registrados.

Entre ellos se encuentra el feminicidio de Dabely Morales, ocurrido el 23 de mayo en Georgetown, Guyana. De acuerdo con el informe de ambos observatorios, la ciudadana cubana fue asesinada presuntamente por su padrastro dentro de su vivienda, mientras que su madre sufrió heridas de gravedad.