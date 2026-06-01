Detienen en Cancún a cuatro cubanos por venta de droga y a otros dos por golpear a una anciana

En un operativo contra la trata de personas fueron rescatadas 18 mujeres, entre ellas una migrante de la Isla

Ciudad de México/Horas después de que cubanos residentes en México denunciaran discriminación y exigieran a la Cancillería de la Isla un pronunciamiento, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó a 14ymedio el arresto de los cubanos Osiel, Enrique, Rubén y Luis por el delito de venta de marihuana, además de la captura de Alexander y Andys Luis acusados de golpear a una anciana. “Son unos delincuentes”, dice a este diario José, una de las personas que exige la expulsión de estos migrantes.

“No todos los cubanos son así, hay personas honestas que vienen a trabajar, pero los conflictivos se han concentrado en las supermanzanas 22, 23, 24, 25 y 76. Se drogan, asaltan en motos, golpean”, asegura al recordar el caso de Rigoberto, el hombre que golpeó a un vecino. La agresión generó molestía entre los vecinos, que llegaron hasta la casa del migrante con la intención de lincharlo.

El cubano y su esposa, Yudelmis, fueron rescatados por las autoridades y entregados al Instituto Nacional de Migración. “El tipo nunca pensó que la gente está cansada y reaccionó con violencia”.

Un oficial indicó que Osiel, Enrique, Rubén y Luis fueron procesados por la venta de drogas, “un delito que se castiga con penas de 10 meses hasta 25 años de prisión, dependiendo de los antecedentes”. El Policía lamenta que con el pagó de una multa, “se les libere, las leyes deben de ser más severas”.

Los cubanos eran conocidos en la zona y según denuncias ciudadanas, “se ubicó el modus operandi: siempre con una mochila apostados cerca de bares, fondas (restaurantes) y escuelas, para vender desde marihuana hasta cocaína”, agrega el funcionario.

Por otra parte, en Puerto Morelos, el fiscal estatal Raciel López Salazar informó de la captura de Alexander y Andys Luis por “lesiones y amenazas” a una anciana y a su hijo el pasado jueves.

La agresión fue captada en un video que fue difundido en redes sociales, “situación que provocó que se convocara a la ciudadanía para reunirse en el domicilio del extranjero, con el fin de lincharlo”, pero se evitó que esto sucediera”, cuenta el fiscal.

Este domingo, una cubana, dos venezolanas y 15 mexicanas fueron rescatadas por los soldados de la Guardia Nacional. / Fiscalía de Quintana Roo

Según contó López, “existen denuncias en contra de los migrantes por invasión de una propiedad. Los cubanos mandaron a construir una barda sin respetar los límites de propiedad, si a ello le agregas las lesiones que sufrió la anciana, estos cubanos podrían pasar hasta 15 años en prisión”.

De acuerdo con cifras oficiales, en el primer trimestre del año, de 3.219 personas detenidas, 160 fueron extranjeros y de ellos varios cubanos. Pese a que los migrantes infractores suponen una minoría, José asegura que va a escalar la protesta para expulsar a los cubanos que cometen delitos. “No los queremos”.

Este domingo, una cubana, dos venezolanas y 15 mexicanas fueron rescatadas por los soldados de la Guardia Nacional. Las mujeres eran obligadas a prostituirse en el bar La Rumba, ubicado en avenida Arco Norte, esquina con calle Paseo el Laure, de la supermanzana 247.

La mayoría de estas mujeres fue enganchada a través de ofertas de trabajo como meseras, pero al ingresar al lugar eran retenidas y bajo amenazas las obligaban a sostener relaciones sexuales con los clientes “con un costo de 2.000 pesos (115 dólares) hasta los 3.500 pesos (200 dólares), de lo cual debían entregar la mitad al dueño del bar”.