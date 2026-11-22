Pérez Camuza fue capturado en Guayaquil por un requerimiento de EE UU relacionado con un caso de 2012.

Abel de Jesús Pérez Camuza, de 57 años, será expulsado para rendir cuentas ante la justicia estadounidense

Quito/La Policía ecuatoriana detuvo a un ciudadano cubano requerido por EE UU por presunto fraude, según informó este sábado el ministro del Interior, John Reimberg.

El funcionario identificó al extranjero, de 57 años, como Abel de Jesús Pérez Camuza, y señaló que es “requerido por la justicia de Estados Unidos por el delito de fraude cometido en Florida en 2012, por el cual tiene una orden de arresto vigente”.

De acuerdo con el ministro, el ciudadano fue detenido en Guayaquil, ciudad costera del suroeste de Ecuador, la más poblada del país y capital de la provincia del Guayas, una de las regiones más afectadas por la violencia que enfrenta la nación.

La detención se concretó mediante labores investigativas y un operativo coordinado entre la Policía ecuatoriana, el Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos (U.S. Marshals) y la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior, precisó el funcionario.

Pérez Camuza es “requerido por la justicia de EE UU por el delito de fraude cometido en Florida en 2012, por el cual tiene una orden de arresto vigente”

Según información de la Policía Nacional, la intervención formó parte del operativo “Cero Impunidad 37857”, realizado el 20 de noviembre con el fin de localizar a personas requeridas por autoridades judiciales.

Tras su captura, Pérez Camuza fue puesto a órdenes de las autoridades migratorias ecuatorianas, que deberán resolver su situación legal y continuar con el proceso de expulsión hacia EE UU.

En ese país deberá responder ante la justicia por el presunto fraude que motivó la orden de arresto en su contra, finalizó Reimberg.

El ministro del Interior destacó la coordinación entre las instituciones de ambos países para concretar la captura y dar seguimiento al procedimiento legal y migratorio.