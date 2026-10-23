EE UU despoja de la nacionalidad a una mujer de origen cubano por un fraude millonario contra un casino

Milagros Marileisis Acosta aceptó su culpa y ha sido condenada a seis meses de prisión y 36 meses de libertad supervisada

La Habana/Milagros Marileisis Acosta Torres, una cubana que solicitó la naturalización el 15 de agosto de 2015 y le fue concedida tres meses después, perdió la ciudadanía estadounidense por mentir y haber sido encontrada culpable de lavar dinero. De acuerdo con el dictamen de la jueza federal Cecilia Altonaga, en Miami, la mujer ocultó su participación en el fraude de 5,3 millones de dólares al casino Miccosukee Resort & Gaming, orquestado entre el 29 de enero de 2011 y el 27 de mayo de 2015.

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Sur de Florida dictaminó que Acosta Torres “obtuvo su ciudadanía de forma ilegal”. Además, precisa que conspiró con su esposo, Yohander Jorrin Melhen, para lavar dinero proveniente de la estafa.

Según las investigaciones, cuatro trabajadores del casino: Michel Aleu, de 41 años, Lester Lavin (43), Yohander Jorrin Melhen (42) y Leonard Betancourt (46), se encargaron de manipular máquinas de juegos electrónicos para generar vales de crédito que luego intercambiaban por efectivo en cajeros automáticos en la sede del casino.

Los acusados involucraron en la trama a las esposas María Del Pilar Aleu (39), Anisleydi Vergel Hermida (30), Milagros Marile Acosta Torres (33) y Yusmary Shriley Durán (40) años.

Acosta Torres se encargaba de abrir cuentas bancarias en JPMorgan Chase y Bank of America para depositar el efectivo que Jorrin Melhen le traía del casino. “Entre 2011 y 2014, la acusada depositó al menos 39.863 dólares en efectivo en una cuenta y 16.830 dólares en la otra”, se precisa en la indagatoria.

Acosta Torres se encargaba de abrir cuentas bancarias en JPMorgan Chase y Bank of America para depositar el efectivo que Jorrin Melhen le traía del casino.

El mismo esquema era seguido por las otras esposas de los trabajadores del casino. Aunque no se ofrecen datos de las cantidades que lavaron Del Pilar Aleu, Vergel Hermida y Shriley Durán, el total de lo defraudado supera los 5 millones de dólares.

El dinero obtenido a través de este modus operandi lo empleó la pareja para “comprar una vivienda en Miami, tres vehículos y planes de prepago universitario para sus hijos”.

En medio del fraude millonario, la migrante solicitó la naturalización. La jueza federal hizo hincapié en que, tanto en el llenado del Formulario N-400, como en la entrevista bajo juramento, rechazó haber cometido algún tipo de delito. “En su solicitud de naturalización, que firmó bajo pena de perjurio, la acusada marcó ‘No’ en respuesta a la pregunta 22 de la Parte 11, que decía: ‘¿Ha cometido, ayudado a cometer o intentado cometer algún delito o infracción por el que no haya sido arrestada?”, señaló.

En julio de 2019 las autoridades emitieron una acusación formal en contra de Acosta Torres por el delito de lavado de dinero. Seis meses después se declaró culpable y firmó una “Declaración de Hechos Estipulada”, en que aceptó haber lavado 147.970 dólares a sabiendas de que el dinero era robado del casino.

La migrante fue sentenciada a pasar seis meses en prisión y otros 36 meses de libertad supervisada. Además de restituir la cantidad por lavado. Su sentencia no incluye una posible deportación.