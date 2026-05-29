Un intento de feminicidio y dos casos consumados de cubanas se registran este año en México

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) abrió una carpeta de investigación por “tentativa de feminicidio” en el caso de Annalie Marino.

Alas Tensas y Yo Sí te Creo en Cuba documentaron en 2025 doce asesinatos de mujeres de la Isla en el extranjero

Ciudad de México/Mérida, capital del estado mexicano de Yucatán, activó el Código Rojo –su protocolo de seguridad de mayor nivel–, después de tres hechos violentos contra mujeres registrados en menos de una semana: los feminicidios de dos mujeres, ocurridos el 24 y el 27 de mayo, y el ataque a balazos contra la cubana Annalie Marino C. R., este jueves.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) abrió una carpeta de investigación por “tentativa de feminicidio” en el caso de Marino. Según un oficial, que pidió el anonimato, “la víctima se encuentra en estado crítico por un disparo en la cabeza”. Tras los hechos, se “emitió una orden de presentación” para Ibrahim Ahmad H. H.,ex pareja de la víctima.

Como parte de las líneas de investigación, informó la misma fuente, el hombre de origen jordano fue notificado tres días antes del ataque sobre la demanda de divorcio que interpuso la víctima. “Se tiene que indagar todo”.

El oficial aclaró que corresponde a las autoridades determinar “si existen pruebas que demuestren la culpabilidad” del extranjero. “Estamos recabando informes”, agregó. Entre las líneas de investigación se encuentra la versión de un testigo que vio el momento en que una persona se acercó a la mujer y le disparó. “Su reacción fue inmediata, ya que al llamar al 911 evitó que muriera en el lugar”.

El agresor huyó del lugar en “una motocicleta que se encontraba a unos metros de la puerta principal del domicilio de la víctima” ubicada en la cuarta etapa del fraccionamiento Las Américas.

El agresor huyó del lugar en “una motocicleta que se encontraba a unos metros de la puerta principal del domicilio de la víctima” ubicada en la cuarta etapa del fraccionamiento Las Américas. La unidad fue abandonada en un inmueble vinculado al ciudadano jordano. Las autoridades están revisando las cámaras de videovigilancia gestionadas a través del centro de monitoreo C5i para ver la ruta de escape.

El Informe de violencia contra las mujeres 2026, actualizado hasta abril, registra 208 feminicidios en México. Yucatán se encontraba entre los estados con menor incidencia, con un caso.

En febrero pasado en la comunidad de Cerro Blanco, en Dolores Hidalgo, estado de Guanajuato, el cubano Randy asesinó a balazos a su esposa Lucia y a su suegra María, también de la Isla. Tras perpetrar el feminicidio el hombre de 44 años se suicidó.

De acuerdo con las organizaciones Alas Tensas y Yo Sí te Creo en Cuba, en 2025 “se registraron 12 feminicidios o asesinatos consumados de cubanas fuera de la Isla, seis intentos de feminicidio y un asesinato de un hombre por motivos de género en Estados Unidos”.

El Informe sobre violencia feminicida transnacional 2025 documenta una concentración territorial en Estados Unidos, “especialmente en Florida, que reúne tanto la mayor cantidad de feminicidios consumados como la mayoría de los intentos identificados. España ocupa el segundo lugar, con dos casos consumados y un intento de violencia extrema no consumada. México aporta dos casos consumados, Guyana uno y Surinam uno”.

Entre los casos registrados en México está la muerte de Elianis Betsalie Toro Martínez, alias Karen o La China, una de las siete víctimas del ataque perpetrado el pasado 18 de noviembre en el bar Lacoss, en el estado mexicano de Puebla.

El otro caso es el de Yenisleydis Gutiérrez Brito (2025). La joven de 20 años fue encontrada sin vida en enero en una casa que rentaba en el fraccionamiento Los Héroes Coacalco, en el Estado de México. Los cubanos con los que compartía el inmueble desaparecieron, denunciaron los familiares.