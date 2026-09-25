Guyana acepta deportados de EE UU, entre ellos a cubanos, a cambio de 7,8 millones de dólares

La Habana/Guyana recibió 7,8 millones de dólares de EE UU a cambio de recibir cada mes a 12 migrantes deportados en un período de dos años. El dinero, según la embajadora estadounidense en el país sudamericano, Nicole Theriot, “lo emplea la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para el reasentamiento de estas personas o el retorno a su país de origen”.

Theriot afirmó a medios locales que las personas expulsadas por la Administración de Donald Trump también reciben “capacitación laboral”. La diplomática dijo que se trata de “un programa integral que abarca su bienestar general: salud, atención médica, vivienda, alimentación y la posibilidad de comunicarse con sus familias. Es un paquete completo”.

Sin embargo, el plan inicial no se ha concretado. Theriot reconoció que solo se pudieron enviar a cuatro cubanos y dos ciudadanos afganos a inicios de mes, porque Georgetown rechazó a varios de los enlistados en ese primer vuelo.

El procedimiento es el siguiente, explicó la enviada, “nosotros proporcionamos una lista de candidatos y el Gobierno de Guyana selecciona a quienes considera aceptables, y luego lo llevamos a cabo”.

La Administración guyanesa de Irfaan Ali toma los nombres y el perfil de los deportados que le entrega EE UU y cruza esa información con las bases de datos criminales de la Comunidad del Caribe (Caricom). “El Gobierno ha declarado que no admitirá a nadie con antecedentes penales, lo cual es totalmente apropiado y está dentro de sus derecho”, admitió Theriot.

El acuerdo con Guyana es uno de los que EE UU tiene con 35 naciones sobre el envío de migrantes deportados a terceros países y que tiene un presupuesto de 410 millones de dólares

El acuerdo con Guyana es uno de los que Washington tiene con 35 naciones sobre el envío de migrantes deportados a terceros países y que cuenta con un presupuesto total de 410 millones de dólares, según la información recopilada por Forbidden Stories. De acuerdo con el mapa de esta misma plataforma, entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de agosto de 2026, se han registrado al menos 25.447 de estos envíos.

El contrato con Guyana, tal y como figura en el mapa de Forbidden Stories, se formalizó en noviembre del año pasado. Mediante él, Georgetown se compromete a que ninguno de los deportados por EE UU sea enviado a “una nación donde pudiera ser objeto de persecución o tortura, incluido su país de origen”

Forbidden Stories, una red internacional de periodistas de investigación sin fines de lucro detalló con base en documentos internos del Departamento de Estado, que 81 millones se reservaron para los Gobiernos firmantes. El resto está destinado a organizaciones humanitarias, refiere la investigación, entre ellas dos dependientes de la ONU: 178 millones de dólares para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y 123 millones para la Agencia para los Refugiados (Acnur).

Guyana alberga una comunidad cubana muy numerosa. Según informaciones de Bloomberg, más de 135.000 cubanos se instalaron en el país durante 2025. Además, también se ha convertido en una ruta migratoria importante hacia otras regiones de Sudamérica, como Brasil.

Guyana y Cuba mantienen relaciones diplomáticas desde 1972 y, hasta febrero de este año, tenían un acuerdo de cooperación sanitaria que se prolongó durante 48 años. Tras el fin del convenio, Georgetown optó por contratar directamente a los profesionales cubanos que quisieran trabajar en el país y cumplieran los requisitos de las autoridades locales, fuera del esquema estatal mediante el cual el Gobierno cubano recibe la mayor parte de los ingresos generados por sus médicos en el extranjero.