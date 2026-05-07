El ICE mantiene bajo custodia a un cubano que deportó por error a la Isla y fue devuelto a EE UU

Alejandro Ramírez Díaz estuvo 41 días en Cuba, mientras su abogada exponía “fallas graves” en su proceso para conseguir su regreso

La Habana/“Sin contar con una orden final de deportación”, EE UU expulsó el 19 de marzo a Alejandro Ramírez Díaz. El migrante permaneció 41 días en la Isla, tiempo en que la abogada cubana Gladys Carredeguas presentó recursos legales en los que expuso “fallas graves” en el proceso. Pese a que consiguió su retorno al país con parole, el hombre permanece ahora bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“¿Cuál es entonces el estatus de este individuo que inicialmente entró por frontera, fue deportado erróneamente y luego traído de regreso?”, cuestiona ante Telemundo 51 la letrada. El ICE ha asegurado que intentará resolver el caso, pero no ha respondido públicamente a las solicitudes de información presentadas por Carredeguas.

La abogada precisó a Telemundo 51 que en octubre de 2025 la Corte desestimó el caso de su cliente con formulario I-220A (orden de libertad bajo palabra), que le fue entregada al momento de ingresar por la frontera. “No había manera legal de haberlo deportado a Cuba, nunca firmó una deportación”, afirmó la fundadora de Carredeguas Law Firm.

La defensora, además, cuestionó la deportación, siendo que en el caso de Ramírez había también un habeas corpus. “¿Cómo vas a montar a una persona con un pasaporte expirado? Legalmente es incorrecto”, sentenció.

Para obtener el retorno por decisión gubernamental, precisó, fue necesario “proceder ante el juez donde se presentó el habeas corpus para informarle del error catastrófico y solicitar un injunction (medida cautelar), para exigir al ICE que lo regresara inmediatamente”.

Aimee Febles, madre de los dos hijos del migrante cubano, contó al mismo medio que la familia ha vivido meses de angustia e incertidumbre por la situación. “Alejandro es una persona que nunca ha tenido ningún problema, ni con la policía, ni un ticket. Eso es lo que más impacta”.

Aimee Febles, madre de los dos hijos del migrante cubano, contó al mismo medio que la familia ha vivido meses de angustia e incertidumbre por la situación.

El proceso, dice, aumenta la desconfianza en el sistema del ICE. “Estamos viendo que ellos no tienen conocimiento a veces de lo que hacen, ni de las personas que están llamando”.

En enero pasado el enfermero cubano Iván García Pérez, quien permaneció más de dos meses en prisión, varios de ellos en el centro de detención migratoria Alligator Alcatraz, evitó la deportación gracias a un habeas corpus y el pago de una fianza de 1.500 dólares.

Durante su estadía en Alligator Alcatraz, García denunció presiones por parte de las autoridades para que aceptara la “autodeportación”. Además, aseguró que mantienen hacinados a los migrantes en grupos de 30.

Un caso similar al de Alejandro Ramírez,lo expuso a inicios de mayo la abogada de inmigración Elizabeth Amarán. En entrevista con el periodista Juan Manuel Cao, afirmó que uno de sus clientes, del que no ofreció el nombre, fue retornado a EE UU. Según contó, durante el proceso se consideró el envío a Ecuador, pero terminó en Cuba.

Almarán recordó que un juez federal emitió una orden que prohibía el traslado del cubano mientras el caso seguía en revisión, sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional siguió con el proceso, lo que se considera una violación directa de la decisión judicial. Esa fue la atenuante para el regreso y la posibilidad de conseguir un parole.