Si dices temer al Gobierno de tu país, EE UU te negará el visado

Las solicitudes de asilo en frontera estaban suspendidas antes de la decisión del tribunal, aunque el Gobierno prevé recurrir.

Madrid/Los cubanos que soliciten un visado a EE UU se encontrarán entre la espada y la pared a partir de ahora. Cuando el funcionario del consulado les pregunte si siente temor a lo que le pueda ocurrir en su país de origen se encontrará ante la disyuntiva de mentir –lo que supone una prohibición permanente para entrar el el país– o decir la verdad, en cuyo caso se le negará el documento.

Las embajadas y consulados recibieron esta semana un cable diplomático en el que el Departamento de Estado indica que se debe negar el visado a quienes declaren miedo al régimen de su país.

“Los funcionarios consulares deben prevenir el abuso del sistema de inmigración por parte de los solicitantes de visas que tergiversan su propósito de viaje, incluidos aquellos que intentan obtener visas de no inmigrante con el propósito de solicitar asilo a su llegada a los Estados Unidos”, indica el documento, tal y como adelantó el martes el Washington Post y confirmó este miércoles CNN. Ambos medios tuvieron acceso a la instrucción y, en el caso de la cadena, a una fuente de la Casa Blanca.

En la entrevista, los solicitantes de todos los visados de no inmigrante –incluyendo los de turistas, trabajadores o estudiantes– deberán responder “no” a las preguntas “¿Ha sufrido daño o maltrato en su país de nacionalidad o última residencia habitual?” y “¿Teme el daño o el maltrato al regresar a su país de nacionalidad o residencia permanente?”. En caso contrario, el funcionario no deberá continuar con la emisión de la visa, dice el documento.

En la entrevista, los solicitantes de todos los visados de no inmigrante –incluyendo los de turistas, trabajadores o estudiantes– deberán responder “no” a las preguntas

Poco después de asumir el poder, Donald Trump paralizó las solicitudes de asilo alegando que había una "invasión" desde la frontera con México, pero la pasada semana, un tribunal federal declaró la medida ilegal y recordó que las leyes de inmigración otorgan a las personas el derecho a solicitar asilo en la frontera y que el presidente no puede restringirlo.

Con esta decisión, la vía del asilo queda abierta de nuevo, de ahí que la Administración busque otra vía para reducir las posibilidades, ya que no podrá llegar a EE UU nadie que haya alegado temor hacia el Gobierno del país de origen, requisito indispensable para acogerse a la protección internacional

“Los funcionarios consulares son la primera línea de defensa para la seguridad nacional de Estados Unidos y el Departamento de Estado usa todas las herramientas y recursos disponibles para determinar si cada solicitante de visa califica bajo la ley”, respondió un portavoz de Washington a CNN.

El Washington Post también envió sus preguntas al Departamento de Estado, que respondió en el mismo sentido, y agregó: “Como el secretario Rubio ha dejado claro en repetidas ocasiones, una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho. Las personas que no tengan intención de cumplir con nuestras leyes, incluyendo abandonar Estados Unidos antes de que finalice su período de estadía autorizado, no deben solicitar una visa”, puntualizó.

"Están intentando destruir sistemáticamente cualquier medio por el cual una persona perseguida pueda buscar protección y seguridad en Estados Unidos", dijo al medio Jeremy Konyndyk, presidente de Refugees International.

El activista lamentó cómo se abandona “por completo cualquier pretensión de que a Estados Unidos le importe la protección contra la persecución. Se le pregunta explícitamente a alguien: ‘¿Está siendo perseguido en su país?’ Y si responde ‘sí’, la respuesta oficial del Gobierno estadounidense es: ‘De acuerdo, quédese allí’”.

Konyndyk añadió que si una medida así hubiera estado en vigor hace años, se habría impedido la entrada a iraníes en la década de los 70, a disidentes soviéticos durante la Guerra Fría y a judíos alemanes en los años 30

Para poner en relieve la gravedad de la medida, Konyndyk añadió que si una medida así hubiera estado en vigor hace años, se habría impedido la entrada a iraníes en la década de los 70, a disidentes soviéticos durante la Guerra Fría y a judíos alemanes en los años 30.

Por su parte, Camille Mackler, experta en políticas de inmigración, dijo a CNN que la nueva directiva “va a poner a la gente en posiciones realmente malas y terribles de tener que tomar decisiones que en última instancia afectan su seguridad y la de su familia”.

Esta semana, un análisis publicado por el Instituto Cato reveló que el número de solicitantes de asilo mensuales en la frontera cayó de casi 40.000 en diciembre de 2024 a tan solo 26 en febrero de 2025, un 99%. Del mismo modo, las concesiones de green card –residencia permanente– se han desplomado un 99,8% en el último año y las solicitudes de reagrupación familiar bajaron un 20%.