Tres coyotes, entre ellos un cubano, detenidos al trasladar hacia EE UU a 20 balseros

Seis ecuatorianos, 13 chinos y un dominicano que eran transportados en una lancha fueron detenidos por la Guardia Costera y procesados para su deportación.

El migrantes de la Isla Yunio Pelegrin Luis y los ecuatorianos William Ortiz Romero y Flavio Lema Mayancela podrían pasar cinco años en prisión

La Habana/El cubano Yunio Pelegrin Luis y los ecuatorianos William Ortiz Romero y Flavio Lema Mayancela enfrentan cargos por tráfico de migrantes tras ser detenidos el pasado 15 de septiembre. Los tres intentaban introducir ilegalmente en Estados Unidos a 20 migrantes a bordo de una lancha, un delito que puede ser castigado con hasta cinco años de prisión, publicó El Nuevo Herald.

La dependencia subrayó que Pelegrin Luis no cuenta con autorización para estar en el país, mientras que Ortiz Romero y Lema Mayancela cuentan con órdenes de expulsión.

Por su parte, los seis ecuatorianos, 13 chinos y un dominicano que eran transportados en la lancha fueron llevados a tierra por la Guardia Costera para su procesamiento y posterior deportación.

De acuerdo con las investigaciones iniciales, el radar del Departamento de Policía del Condado de Palm Beach localizó la semana pasada a una embarcación sospechosa y dio aviso a la Guardia Costera. La Oficina de Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza confirmó que se trataba de una lancha de 27 pies con dos motores fuera de borda.

El radar del Departamento de Policía del Condado de Palm Beach localizó la semana pasada a una embarcación sospechosa y dio aviso a la Guardia Costera.

Según la denuncia penal federal presentada el lunes por las autoridades estadounidenses, el rastreo confirmó que la embarcación se dirigía hacia el este desde Bimini, en Bahamas.

La travesía es una de las rutas que usan los coyotes para el tráfico de migrantes. La vía ha sido reactivada ante las dificultades de introducir a migrantes a EE UU por tierra desde México.

La ruta tiene su inicio en Panamá, donde los migrantes llegan desde diferentes países. De ahí viajan en avión o crucero a las Bahamas. El coyote los traslada a la Isla Bimini, donde suben a lanchas o frágiles embarcaciones con destino a Florida a cambio de cobros que oscilan entre 16.000 y 20.000 dólares.

En agosto pasado, agentes de Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas detuvieron una embarcación a unas 22 millas náuticas del condado de Miami-Dade que transportaba a 19 personas de Ecuador, República Dominicana y Venezuela.

A principios de 2025, agentes federales interceptaron varias embarcaciones que transportaban clandestinamente a ciudadanos chinos desde Bahamas hacia el sur de Florida. Una de ellas llegó a la costa y desembarcó a 26 personas de China en Coral Gables.