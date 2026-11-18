El pasado lunes arrestaron a dos migrantes de la Isla de 44 y 57 años y una mujer de 55 años, además de un chileno (36).

Casi 6.000 migrantes de la Isla están en ese estado mexicano, la mayoría en situación irregular

Ciudad de México/Un total de 122 cubanos sin documentos han sido detenidos entre enero y noviembre de este año en la Península de Yucatán. Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM), el pasado lunes arrestaron a dos migrantes de la Isla de 44 y 57 años y una mujer de 55 años, además de un chileno (36). “Las personas fueron detectadas en dos autobuses que provenían de Cancún, en el estado de Quintana Roo, y otro de Tenosique, en Tabasco”, dijo a 14ymedio Ezequiel, integrante del grupo del INM dedicado a la protección y defensa de los derechos humanos de los migrantes, conocido como Beta.

En este mes, cuenta el funcionario, “se han interceptado a 22 migrantes [de diferentes nacionalidades], principalmente en dos puntos de control carretero: uno sobre la vía Mérida-Campeche, a la altura de Halachó, y otro en la carretera Mérida-Valladolid, debajo del puente de Teya”.

Las autoridades migratorias no descartan que detrás de estos arribos haya coyotes. “Es peculiar la cifra de detenidos, seis el día 3 de noviembre, otros cuatro fueron arrestados una semana después, ni 24 horas habían pasado y se reportó la captura de otros cuatro y al día siguiente nuevamente cuatro”.

Los detenidos fueron llevados a la estación provisional en la capital del estado con capacidad para 40 personas, donde iniciaron un proceso para su regularización.

El censo de población cifra en casi 12.000 los migrantes de diversos países que se encuentran de manera legal en Yucatán. “Los estadounidenses siguen siendo el nicho predominante con 2.954, pero es de tomar en cuenta el crecimiento del grupo de cubanos que ya son 1.926, le siguen los venezolanos (1.704) y los canadienses (372)”, comenta el oficial.

El censo de población cifra en casi 12.000 los migrantes de diversos países que se encuentran de manera legal en Yucatán.

Sin embargo, los cubanos irregulares superan en más del doble a los que están con papeles, estamos hablando de casi 6.000 personas, incluidas los 1.926 migrantes de la Isla legalizados. “El problema es que al carecer de visas y documentos, no pueden acceder a trabajos formales. A ello hay que agregar a los deportados por EE UU, que están pasando de Quintana Roo a Mérida, por lo que urge atender esta problemática”.

En las oficinas del INM en el estado se atiende diariamente a un promedio de entre 250 y 350 personas. “Varios de ellos son balseros”, confirma el oficial. En octubre pasado fue rescatado Fermín Izquierdo. El hombre, natural de Pinar del Río, fue ubicado a 190 millas náuticas de la costa de Progreso, en Yucatán, por la tripulación de un buque portacontenedores”.

Izquierdo abandonó la Isla en una balsa junto con Ernesto Reyes Laza, Amadilario Frías Denis, Alejandro Abreu, Roilan Montano Camejo, Yulien Espinoza Valle e Iván Montano Gómez. Todos ellos desaparecidos.

El 20 de agosto, se confirmó el rescate de un grupo de balseros a 10 millas náuticas de Chicxulub Puerto. Días después se confirmó la muerte de los gemelos Leosdel y Leosniel Oviedo Garrobo, que viajaban en la embarcación. Leobel Ricardo Oviedo, el padre de los pequeños, reside desde hace tiempo en el estado y esperaba reunirse con la familia.