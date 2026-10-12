Uruguay da una alternativa de residencia por arraigo a casi 30.000 cubanos

Un cubano con su negocio de churros en la localidad de Santa Rosa, Uruguay.

El Gobierno de Yamandú Orsi firma un decreto que abre la puerta a miles de migrantes con solicitud de refugio pendiente

La Habana/“Uruguay busca regularizar a miles de migrantes que ya residen, trabajan y aportan al desarrollo de este país”. Así anunció en sus redes sociales la diputada cubana Leydis Aguilera el decreto de Residencia por Arraigo firmado el pasado jueves por el presidente Yamandú Orsi. La resolución es una alternativa para las 30.715 personas con solicitud de refugio pendiente, de los cuales 27.337 son de la Isla.

Esta vía de regularización es para aquellos que “ingresaron de manera regular por alguno de los puntos migratorios establecidos antes del 1 de enero de 2026”. Además, podrán adherirse a este programa las personas a las que les “denegaron” la petición de refugio. Aquellos con un proceso pendiente, si quieren ser parte del programa, deben renunciar a su procedimiento.

Los interesados deberán presentar ante la Dirección Nacional de Migración una fotografía tamaño carné, un documento de identidad vigente, el certificado de antecedentes penales de los últimos cinco años del país de residencia anterior y el certificado de vacunación.

Además, los migrantes deben “acreditar medios de vida propios”, para lo que pueden aportar recibos de aportaciones de nómina al Banco de Previsión Social, que se usan para garantizar la seguridad social de los trabajadores. A enero de 2026, la cantidad de cotizantes migrantes superó las 104.000 personas, lo que representa casi el 7% del total de trabajadores registrados en la entidad financiera.

A enero de 2026, la cantidad de cotizantes migrantes superó las 104.000 personas, lo que representa casi el 7% del total de trabajadores registrados en la entidad financiera

Aguilera precisó que el actual decreto da continuidad al instaurado en 2024 por la Administración de Luis Lacalle Pou. A esa vía, dijo, “solo podían acceder quienes habían ingresado al país antes del 23 de mayo de ese año”. La legisladora adelantó que se seguirá trabajando en el Parlamento por “el respeto del Estado a los derechos humanos y la dignidad de las personas”.

La diputada de origen cubano destacó que “la mayoría de los migrantes que llegan al país son profesionales con licenciatura, maestría, doctorado”.

En junio pasado se dio a conocer que un total de 11.000 cubanos entraron de enero a octubre por un punto fronterizo entre Brasil y Uruguay, que separa la ciudad brasileña de Sant’Ana do Livramento y la uruguaya de Rivera.

“Un promedio de 30 por día”, destaca el informe Tráfico de migrantes en Brasil, un análisis de inteligencia, elaborado por la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

De acuerdo con cifras del diario uruguayo El País, el año pasado ingresaron más de 22.000 cubanos, de los que se quedaron 14.900. Entre ellos, “familias enteras, abuelos y niños con desnutrición”.