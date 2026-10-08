Han vuelto los médicos cubanos a Jamaica, ahora con contratos individuales

El ministro de Salud Christopher Tufton sitúa en 200 los profesionales de la Isla que ya ya están desplegados en el terreno

Madrid/Siete meses después de la retirada de la brigada médica de Jamaica, el número de profesionales sanitarios cubanos en la isla caribeña ya se sitúa en 200, acercándose cada vez más a la cantidad que había cuando Kingston rompió el acuerdo por las presiones de Washington. Los especialistas llegan, esta vez, mediante contratos individuales, una modalidad a la que están recurriendo cada vez más países para mantener al personal de la Isla y eludir las sanciones de la Casa Blanca.

“Estos 157 se suman a los otros 43 profesionales médicos cubanos que habían permanecido en el país y eleva el cuadro total de profesionales médicos cubanos en el servicio de salud pública a 200", dijo este miércoles el ministro de Sanidad jamaiquino Christopher Tufton en una rueda de prensa.

El funcionario habló de los recientes esfuerzos de su Gobierno para captar en el exterior al personal médico que hace falta en el país, afectado por una escasez crónica en este sector. A finales de septiembre, se incorporaron al sistema un grupo de sanitarios procedentes de Ghana en el marco de un acuerdo por el que está prevista la llegada de 400. “Damos una calurosa bienvenida a las enfermeras ghanesas y esperamos con interés la valiosa contribución que aportarán a nuestro sistema sanitario y a las personas a las que atendemos”, dijo Tufton el pasado día 28 al recibirlos.

El ministro explicó que esa es solo una pieza del programa, denominado Visión para la Salud 2030, y que a ellos se sumarán nigerianos y cubanos

Pero este miércoles, el ministro explicó que esa es solo una pieza del programa, denominado Visión para la Salud 2030, y que a ellos se sumarán nigerianos y cubanos. "Durante los próximos tres años, el ministerio reclutará a unas 300 enfermeras, médicos y otros profesionales de la salud para trabajar en el sistema de salud pública jamaiquino", dijo.

"En el caso de Nigeria, el nuevo acuerdo se basa en la cooperación sanitaria ya en ciernes. Anteriormente, habíamos dado la bienvenida a cuatro educadores especializados en enfermería bajo el Programa del Cuerpo de Ayuda Técnica de Nigeria, que continúan contribuyendo a la capacitación especializada y la prestación de servicios en el sistema de salud pública", aclaró antes de especificar los destinos de cada grupo de especialistas.

En cuanto a los cubanos, el grupo más amplio (69) ha ido a la región sureste, otros 28 al oeste, 25 al Hospital Universitario de las Indias Occidentales y 26 a la región sur. Por último, nueve han sido enviados a la zona noreste y al Ministerio de Salud.

El pasado julio, Tufton ya había avanzado el regreso de 50 sanitarios cubanos que se unirían a la cuarentena que había decidido permanecer desde el inicio en Jamaica. El ministro de Salud situó en 278 los especialistas cubanos en el país en la fecha de ruptura. “De ese número, más de 40 decidieron no regresar [a Cuba] y se les dieron contratos individuales. Ahora, están trabajando en el sistema”, dijo en mayo.

La ruptura del convenio con Cuba se produjo en marzo, tras intensas negociaciones para renovar un acuerdo que había expirado tiempo atrás. Desde principios de año, el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, había presionado por el fin de los contratos con el régimen cubano, basándose en las denuncias que lo consideran trabajo forzado por las condiciones en que se desarrolla y, sobre todo, por la apropiación de alrededor de un 80% del salario, que se entrega al Ministerio de Salud Pública de Cuba y apenas paga un 20% al profesional.

Rubio se reunió con distintos Gobiernos para advertirles con sanciones si no ponían fin a estos acuerdos. Entre esos contactos estuvo el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, que recibió al secretario de Estado en Kingston e intentó convencerlo de que su Ejecutivo tenía "mucho cuidado de no explotar a los médicos cubanos". Sin embargo, durante la renegociación de los acuerdos con La Habana se esforzó por buscar una solución satisfactoria para ambas partes, instando al régimen a aceptar los contratos individuales. Pero la idea no prosperó

"Esto se produce después de que ambos Gobiernos no hayan podido ponerse de acuerdo sobre los términos y condiciones de un nuevo convenio de cooperación técnica, después de la expiración del anterior, en febrero de 2023", dijo Kingston al anunciar la ruptura, aunque abría la puerta a que los especialistas siguieran en Jamaica de una forma u otra.

"Esto se produce después de que ambos Gobiernos no hayan podido ponerse de acuerdo sobre los términos y condiciones de un nuevo convenio de cooperación técnica, después de la expiración del anterior, en febrero de 2023"

El Gobierno cubano acusó al país de ceder a la presión de Estados Unidos para retirar la misión médica, una actitud que ha forzado la ruptura de convenios similares con Honduras, Guatemala, Antigua y Barbuda, Dominica, Guyana y San Vicente y las Granadinas.

Mientras, algunos otros resisten la presión –como México y varios países del Golfo Pérsico– y gana terreno la contratación directa, como en el caso de la región italiana de Calabria y Uruguay, a los que ahora se suma también Jamaica. Precisamente por el caso calabrense se tiene certeza de lo que advertían muchas organizaciones: una vez efectuado el pago, los sanitarios acaban donando al Gobierno de Cuba una buena parte de su salario.

"Todos somos conscientes de la situación económica que atraviesa Cuba. Es una contribución que hacemos voluntariamente porque Cuba nos formó, nos educó y nos hizo médicos", dijo una doctora destinada en Italia este julio, cuando varios de sus compañeros ofrecieron testimonios similares a Associated Press.