Unas 50 enfermeras cubanas volverán a Jamaica con contratos individuales

Este grupo se suma a las 40 que decidieron no regresar a la Isla y firmar directamente con el país caribeño

Madrid/El ministro de Salud de Jamaica, Chris Tufton, anunció este fin de semana que unas 50 enfermeras cubanas regresarán al país para enfrentar la escasez de personal. De concretarse ese número, los sanitarios de la Isla que se integran en el sistema jamaiquino mediante contratos individuales se acercaría al centenar.

El contrato por el que el Gobierno cubano suministraba profesionales sanitarios a Jamaica se rompió en marzo después de que las partes no lograran acordar una renovación que se ajustara a las exigencias de Washington. La cooperación entre los dos Estados se remontaba a medio siglo en aquel momento y el último contrato firmado había expirado en 2023, pero casi 300 trabajadores se mantenían en el país caribeño a la espera de una extensión.

Desde marzo de 2025, el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, comenzó a presionar a los Gobiernos que mantenían contratos con Cuba para la exportación de servicios médicos para que les pusieran fin. Washington consideraba –basándose en las denuncias de los trabajadores y distintas organizaciones internacionales– que los acuerdos avalaban una suerte de esclavitud laboral y vulneraban derechos de los trabajadores, aunque el objetivo fundamental era cortar el patente flujo de divisas que la exportación de médicos proporcionaba al régimen.

La cooperación entre los dos Estados se remontaba a medio siglo en aquel momento y el último contrato firmado había expirado en 2023, pero casi 300 trabajadores se mantenían en el país caribeño a la espera de una extensión

Rubio, en una visita a Kingston, intentó convencer al primer ministro Andrew Holness, que inicialmente intentó eludir el asunto, afirmando que su Gobierno tenía "mucho cuidado de no explotar a los médicos cubanos", pero las cosas comenzaron poco a poco a virar.

Jamaica, enormemente necesitada de los sanitarios, intentó durante semanas convencer a La Habana de unas nuevas condiciones que permitieran cumplir con EE UU. La idea era establecer contratos individuales que mantuvieran al régimen aparte, al menos formalmente. Pero no hubo manera. "El Gobierno de Jamaica ha tomado la decisión de suspender el acuerdo actual sobre el despliegue de profesionales médicos en el sector de la salud pública por parte del Gobierno de Cuba", indicó el pasado marzo la Cancillería.

"Esto se produce después de que ambos Gobiernos no hayan podido ponerse de acuerdo sobre los términos y condiciones de un nuevo convenio de cooperación técnica, después de la expiración del anterior, en febrero de 2023", agregaba el texto. No obstante, Kingston abrió la puerta de par en par a que los especialistas siguieran en la isla.

"En interés de la continuidad del valioso servicio prestado por los profesionales médicos cubanos presentes en el país, y por su certeza y bienestar personal, el Gobierno de Jamaica ha manifestado la voluntad del Ministerio de Salud y Bienestar de involucrar a estos profesionales médicos de manera individual, de acuerdo con las leyes laborales locales", añadía el comunicado.

Un total de 40 enfermeras decidieron acogerse, según contó el propio Tufton poco después, en una entrevista en mayo. El ministro de Salud situó en 278 los especialistas cubanos en el país en la fecha de ruptura. “De ese número, más de 40 decidieron no regresar [a Cuba] y se les dieron contratos individuales. Ahora, están trabajando en el sistema”, dijo.

“A todos se les ofreció una carta para decirles que, si están interesados, estaríamos dispuestos a volver a involucrarlos en función de sus propios intereses, pero sobre la base de contratos individuales. Algunos han expresado su interés en hacerlo, a pesar de que han regresado [a Cuba]. Así que, sí, hay una invitación abierta, que hemos cursado y hemos tenido información de que algunos están interesados. Si vienen, estaríamos preparados para recibirlos”, agregó.

"Así que, sí, hay una invitación abierta, que hemos cursado y hemos tenido información de que algunos están interesados. Si vienen, estaríamos preparados para recibirlos”

Este sábado, al afirmar que eran alrededor de 50 los cubanos que iban a volver, Tufton añadió que hay profesionales de otros países interesados, entre ellos Ghana, a título individual, y Nigeria, India o Filipinas, mediante convenios con el país.

La ruptura del acuerdo entre Jamaica y Cuba abrió una pequeña brecha entre ambos países. Mientras el Gobierno cubano acusó a Jamaica de ceder a la presión de Estados Unidos para retirar la misión médica, la versión de la isla caribeña era que La Habana ignoró sus propuestas de pago directo y prefirió retirar el equipo completo. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior dijo en marzo que estaba “decepcionado” por la resolución.

La presión de Washington ha logrado que la mayoría de los países que contrataban sanitarios con el Estado cubano hayan roto sus convenios. Es el caso de Honduras, Guatemala, Antigua y Barbuda, Dominica, Guyana y San Vicente y las Granadinas. De momento, México, varios países del Golfo Pérsico y la región italiana de Calabria, resisten.