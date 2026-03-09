Cuba prefirió retirar la misión médica en lugar de aceptar las nuevas condiciones, dice Jamaica

Un grupo de los 277 especialistas cubanos que se encontraban en Jamaica.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior asegura que desde julio pasado inició acercamientos con la Isla y no ha recibido respuesta

La Habana/Mientras que el Gobierno cubano acusó a Jamaica de ceder a la presión de Estados Unidos para retirar la misión médica, la versión de la isla caribeña es distinta. El régimen ni siquiera respondió a la propuesta de Kingston, que sugirió mantener el acuerdo si realizaba en pago directo a los especialistas y que estos contaran con su pasaporte. Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, el Gobierno jamaiquino “está decepcionado” con La Habana, que prefirió el retiro de 277 especialistas en lugar de aceptar los términos planteados.

“Valoramos la contribución del personal médico, respetamos al pueblo cubano y mantenemos nuestro compromiso con la cooperación. Sin embargo, ningún programa que opere en Jamaica puede continuar en condiciones que contradigan la legislación jamaiquina y las convenciones internacionales”, subrayó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior.

Jamaica reconoce que se procedió a la revisión de los acuerdos sobre la misiones médicas luego de que EE UU manifestará que este programa constituye una forma de trabajo forzado y tras la revocación de visas a funcionarios de varios países en junio pasado.

“Las llamadas ‘misiones médicas’ no son ayuda humanitaria. Son un negocio multimillonario de trabajo forzado, donde el régimen se queda con hasta el 90% del salario de los médicos”, señaló en sus redes sociales, la legisladora cubanoamericana por Florida, María Elvira Salazar.

Kingston detectó que los médicos no portaban pasaporte, por lo que se tomó medidas inmediatas para corregirlo. “El asunto se planteó ante la Agencia de Pasaportes, Inmigración y Ciudadanía, así como ante las autoridades cubanas locales, para garantizar que todo el personal pudiera portar sus pasaportes”, se señala en el comunicado.

Otra de las inquietudes fueron los salarios, “si bien se calculaban al mismo nivel que los de sus homólogos jamaicanos, se estaban haciendo por Jamaica a las autoridades cubanas en dólares estadounidenses”, sin precisar las cantidades.

El único pago que recibían los galenos cubanos eran, señala el boletín, “los pagos de horas extras”, sin embargo, no existe “ninguna disposición contractual” en que especifique qué parte de esos pagos debía otorgarse a los trabajadores.

Kingston inició en julio pasado acercamientos con el Gobierno de Cuba con el objetivo de reestructurar el acuerdo

“Ese acuerdo planteó serias preocupaciones en virtud de las leyes laborales y fiscales de Jamaica, así como de los convenios laborales internacionales”, señala el documento oficial.

Kingston inició en julio pasado acercamientos con el Gobierno de Cuba con el objetivo de reestructurar el acuerdo. Desde ese momento se planteó el asunto de los pagos y los documentos.

El tema llegó en octubre al Gabinete, que tras ser discutido se llegó a una propuesta formal. “Desafortunadamente, la continua falta de respuesta tuvo como efecto práctico preservar un acuerdo que Jamaica no podía justificar”, señala el comunicado.

La decisión de Kingston se suma a la adoptada recientemente por otros países de la región que han modificado o cancelado acuerdos similares con La Habana. Entre ellos figuran Honduras, Guatemala, Antigua y Barbuda, Dominica, Guyana y San Vicente y las Granadinas.