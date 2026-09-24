Uruguay pagará directamente a los médicos cubanos, afirma el canciller Mario Lubetkin

Lubetkin le comentó a Pereyra que se está dando solución a “un problema técnico, que es modificar la forma de pago a estos médicos”.

EE UU y Cuba están de acuerdo en esta nueva modalidad de remuneración, afirmó el diplomático al periodista Gabriel Pereyra

La Habana/“Uruguay llegó a un acuerdo tanto con el Gobierno de Estados Unidos como con el de Cuba para destrabar el caso médicos cubanos”. Así lo confirmó el canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, al periodista de Radio Sarandí, Gabriel Pereyra. El Gobierno de Yamandú Orsi ofreció “pagar directamente a los profesionales de la Isla”, subrayó el comunicador.

El diplomático uruguayo fue abordado por el comunicador en Nueva York y éste le confirmó que la Isla aceptó la nueva modalidad de pago a profesionales que laboran en el país, entre ellos 21 oftalmólogos, anestesistas, enfermeras y técnicos cubanos que actualmente están en el Hospital de Ojos José Martí. Sin embargo, Lubetkin le aclaró que “Uruguay no puede interferir en otros posibles movimientos, como por ejemplo, que los médicos se vean obligados a trasladar ese dinero a Cuba”.

A inicios de septiembre, Washington amenazó a la Cancillería y al Ministerio de Defensa de incluir a Uruguay en una “lista negra” de países con mano de obra esclava por mantener el acuerdo con la Isla. Ello implicaría, indicó Pereyra, dejar de recibir ayuda militar por parte de EE UU.

Lubetkin le comentó a Pereyra que se está dando solución a “un problema técnico, que es modificar la forma de pago a estos médicos”. La Cancillería está trabajando junto al Ministerio de Salud Pública, la Administración de los Servicios de Salud del Estado y el Banco de Previsión Social para concretar cambios al programa y que se formalice el nuevo acuerdo.

La relación en materia de salud entre Uruguay y Cuba se remonta a 2005, cuando comenzó la Operación Milagro, el programa oftalmológico que fue promovido para pacientes de escasos recursos y fue financiado en sus inicios por Venezuela como parte del proyecto de la integración regional Alianza Bolivariana de las Américas (Alba).

Oftalmólogos cubanos viajaron a Uruguay para seleccionar a pacientes que fueron trasladados a la Isla para cirugías oculares. Entre 2005 y 2007 se registró una treintena de vuelos con 2.037 uruguayos, según datos de la Cancillería cubana.

La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS) de Uruguay, Jimena Pardo, confirmó a mediados de septiembre el desembolso de 250.000 dólares anuales del presupuesto institucional a la Operación Milagro. La funcionaria aclaró que el dinero no corresponde al salario de los 21 profesionales de Cuba que actualmente laboran en el Hospital de Ojos José Martí, que forma parte del Centro Hospitalario Gustavo Saint Bois, dependiente del Estado, sino que “es estipendio, un reintegro de gastos”.

Un total de 21 oftalmólogos, anestesistas, enfermeras y técnicos cubanos laboran actualmente en el Hospital de Ojos José Martí, en Uruguay. / Captura de video/Presidencia Uruguay

Pardo enfatizó en que el pago de los salarios de los médicos es responsabilidad de La Habana. El BPS transfiere la partida a una cuenta de la brigada establecida por el Ministerio de Salud Pública. Además, indicó que está estipulado que permanezcan en Uruguay durante períodos de tres años.

No existe información oficial sobre el salario que perciben estos especialistas. En mayo de 2020, el Ministerio de Salud Pública uruguayo se negó a transparentar la remuneración y número de profesionales cubanos que colaboran en el Hospital de Ojos José Martí por “inexistencia de datos en poder de esta Secretaría de Estado”.

Aunque en 2015, el Senado de Uruguay condonó una deuda de 31,5 millones de dólares, más intereses (55 millones de dólares en total), que Cuba contrajo en 1986. La decisión, argumentaron, se planteó en mérito a las “numerosas instancias de cooperación” que Montevideo recibió de parte de la Isla “en distintos ámbitos”.

Entre 2008 y 2022 se contabiliza la presencia de siete brigadas en la nación sudamericana con alrededor de 160 profesionales.

Honduras, Guatemala y Antigua y Barbuda, además de Guyana, San Vicente y las Granadinas han finalizado sus proyectos de colaboración médica con la Isla tras la presión ejercida por Washington.