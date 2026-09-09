EE UU presiona a Uruguay para cancelar la contratación de médicos cubanos

Hay unos 15 profesionales que están trabajando el Hospital de Ojos José Martí de Uruguay.

La Habana/El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, rechazó presiones de Estados Unidos para terminar con la contratación de médicos cubanos, presentes en el país desde 2005. Sin embargo, reconoce que sí existe “un diálogo” sobre el tema.

El diplomático fue cuestionado sobre la amenaza de Washington a la Cancillería y al Ministerio de Defensa de incluir a Uruguay en una “lista negra” de países con mano de obra esclava de mantener el acuerdo con la Isla. Ello implicaría, indicó el periodista Gabriel Pereyra en Radio Sarandí, dejar de recibir ayuda militar por parte de EE UU.

Lubetkin fue abordado por los medios este miércoles tras comparecer ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores e insistió en que “no recibieron ninguna comunicación oficial” por parte de la Administración de Donald Trump.

Honduras, Guatemala y Antigua y Barbuda, además de Guyana, San Vicente y las Granadinas han finalizado sus proyectos de colaboración médica con la Isla tras la presión ejercida por Washington.

El canciller destacó la labor de los médicos cubanos y calificó su colaboración de “extraordinaria” porque “le han dado vista a mucha gente”. Su aportación, dijo, está “fuera de cualquier connotación política y de pensamiento”. Además de precisar que “las experiencias positivas las queremos y las vamos a preservar en un marco de acuerdo y diálogo con todos los actores y nuestros países contraparte, para que todos estemos cómodos”.

En 2007 se creó el Hospital de Ojos José Martí / Presidencia Uruguay

El presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, quien también compareció ante el Senado, fue abordado sobre el tema de los especialistas de la Isla que trabajan en el Hospital de Ojos José Martí, que forma parte del Centro Hospitalario Gustavo Saint Bois, dependiente del Estado.

“Hay unos 15 profesionales que están trabajando. No son solo médicos, hay otros técnicos que trabajan con nosotros en el Hospital Saint Bois”, respondió a la prensa.

De acuerdo con el canal multiestatal latinoamericano con sede central en Caracas, TeleSUR, actualmente hay en Montevideo 20 especialistas, entre ellos, enfermeras y técnicos, oftalmólogos y anestesistas.

El acuerdo del Ministerio de Salud Pública uruguayo para la llegada de especialistas cubanos se impulsó hace 21 años, bajo el Gobierno de Tabaré Vázquez con el nombre de Operación Milagro. En 2007 se creó el Hospital de Ojos José Martí.

Según el director del centro, Alejandro Fischel, se realizan unas 40 intervenciones diarias e informó que en el hospital también cuenta con un área que funciona un laboratorio óptico, donde se producen unos 30 lentes diarios destinados en su mayoría a niños, como parte del Programa de Salud Visual Escolar.

A septiembre del 2026, han realizado más de 120 mil cirugías gratuitas para personas de bajos recursos económicos, y realizan “pesquisas” donde los galenos viajan los días sábado a pueblos del interior de Uruguay para buscar pacientes que necesitan atención.