La enfermera que vacunó a Paloma Domínguez será juzgada en agosto

En el Tribunal Provincial de La Habana tendrá lugar el próximo mes de agosto el juicio para determinar la presunta culpabilidad de la enfermera que vacunó a Paloma Domínguez Caballero, tras la cual la pequeña de tan solo un año falleció el 9 de octubre pasado.

La madre de la niña, Yaima Caballero, publicó en su cuenta de Instagram la citación que llegó a casa de su familia en la capital cubana y en la que se precisa que el juicio será el próximo 14 de agosto, a las 10:00 am. "Y llegó la fecha del juicio de la asesina de mi hijita", escribió Caballero en la red social.

En conversación con 14ymedio la madre de la pequeña explicó que no podrá asistir al juicio porque no se encuentra en Cuba. "No puedo ir, aquí en México perdí mi residencia por presentar el asilo [para emigrar a Estados Unidos] me la cancelaron, además sabes que si regreso no me dejarán salir", comentó. "Es muy complicado todo, qué más quisiera yo que estar ahí".

Además Caballero explicó que al tribunal asistirán varios de sus amigos además de sus padres, los abuelos de Paloma Domínguez, su hermano y las tías paternas. "Me imagino que no dejen entrar a nadie pero ahí estarán", agregó.

En noviembre pasado los padres de la pequeña salieron para México tras advertir que habían recibido amenazas de la Seguridad del Estado, luego de que ambos denunciaron en las redes sociales la muerte.

Paloma Domínguez Caballero falleció a pocas horas de recibir la inyección con una vacuna triple vírica PRS [contra papera, rubéola y sarampión], en el policlínico Enrique Betancourt Neninger, en Alamar.

"Me mataron a mi hija", fue la denuncia de la madre en las redes sociales desde el primer momento y luego también hizo pública su inconformidad con los resultados de la investigación que dio a conocer el Ministerio de Salud Pública un mes después del fallecimiento de la pequeña y que apuntaron a una "mala manipulación" de la vacuna.

Según el resultado de la investigación, la reacción severa que presentó la pequeña estuvo causada por "violaciones de las normas establecidas en la vacunación" y "negligencias durante el proceso de conservación, preparación, manipulación y exposición del bulbo utilizado".

De acuerdo a aquellos resultados la enfermera que vacunó a Paloma fue castigada con una medida de separación definitiva del Sistema Nacional de Salud, junto a la inhabilitación del ejercicio de la profesión y ahora, además, esta profesional de la salud enfrenta un proceso de instrucción penal.

Los juicios contra profesionales de la salud, por presunta negligencia médica, son poco comunes en Cuba. Por regla general, la denuncia de los familiares de un paciente afectado no pasan de tramitarse a nivel de hospital o del Ministerio de Salud, por lo que existen escasos precedentes de una vista oral en un Tribunal por este motivo.

El caso de Paloma tuvo una amplia repercusión en los medios independientes y las redes sociales. La madre de la niña brindó amplios testimonios públicos que las autoridades de salud le recriminaron en una reunión con funcionarios del Ministerio de Salud.

