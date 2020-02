"Definitivamente no regreso a Cuba", confirma Facundo

El actor y comediante Andy Vázquez, conocido por su personaje Facundo Correcto en el programa Vivir del Cuento de la Televisión Cubana, confirmó este lunes en una entrevista que planea quedarse en EE UU. "Realmente estoy un poco nervioso todavía, pero definitivamente no regreso a Cuba", explicó en El Show de Carlucho, de Mega TV .

"Mi relación con Cuba, como la de todos los cubanos que están regados por el mundo va a ser eterna. Lo que sí te digo es que mientras exista ese Gobierno yo no regreso a ese país", indicó.

Vázquez abandonó la Isla en diciembre de 2019 después de ser sancionado por la Televisión Cubana tras publicar un video, Las Chivaterías de Facundo, en el que bromeaba sobre los sucesos ocurridos durante la inauguración del Mercado de Cuatro Caminos, cuando decenas de personas se abalanzaron sobre los productos golpeándose entre sí y causando daños en el nuevo establecimiento para poder alcanzar las mercancías expuestas.

El actor tuvo un recuerdo emocionado para su hija, de apenas tres meses y que sigue en Cuba. "A veces son las tres de la mañana y no duermo. Me siento nervioso (...) Sé que va a ser por el bien de ella, por su futuro. Algún día nos volveremos a ver. No sé cuándo, no tengo idea", dijo.

También agradeció a Luis Silva, Pánfilo, por todo lo que ha aprendido en el programa y dijo que extraña a su equipo, además de dar más detalles sobre cómo se produjo su salida del programa.

"A mí me suspenden el contrato. Me dicen: ya no se te va a renovar el contrato. Nunca recibí ninguna sanción por escrito"

"A mí me suspenden el contrato. Me dicen: ya no se te va a renovar el contrato. Nunca recibí ninguna sanción por escrito", dijo Vázquez.

El cómico dijo ayer en Mega TV que "el video molestó a alguien" porque directivos de RTV Comercial, la productora estatal, lo llamaron para cuestionar que fuera una simple lectura satírica de la realidad cubana. "Nos cuesta creer en tu inocencia", le dijeron.

La Televisión Cubana negó que lo hubiera expulsado y argumentó que él había "entendido" cuando se le hizo ver el "error" que había cometido ridiculizando los hechos de noviembre. Algunos funcionarios señalaron al actor en su momento diciendo que había recibido dinero de "la mafia de Miami" para burlarse de lo ocurrido en Cuba.

Vázquez también se refirió a los comentarios del director de Cubavisión, Rafael Insua, que negó la sanción al actor pero lo acusó de utilizar el personaje de Facundo "en función de un criterio personal".

"Él dice que yo utilicé el programa y el personaje con un criterio personal. El personaje es mío. Lo creé yo, lo vestía yo. El maquillaje lo compraba en Estados Unidos. Si suspenderle el contrato a una persona no es expulsarlo de la televisión yo quisiera que me dijeran qué es", agregó Vázquez.

El actor anunció también ayer que trabajará con Carlucho en su nuevo show de Mega TV y en Univista TV.

