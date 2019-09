Detenido José Daniel Ferrer junto a otros activistas en Santiago de Cuba

Un intento de participar en la protesta convocada para este domingo, terminó con una decena de activistas detenidos en Santiago de Cuba, entre ellos el opositor José Daniel Ferrer. Los disidentes fueron arrestados violentamente a las afueras de la sede de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), según reportaron a 14ymedio vecinos del lugar.

Una decena de personas salieron de la vivienda cerca de las 10 de la mañana, la hora programada para comenzar la protesta convocada por la Unpacu y Cuba Decide en respuesta "al incremento de la represión contra la oposición pacífica y la ciudadanía", pero en las cercanías del lugar un fuerte operativo policial les impidió el paso.

"Hay boinas negras y un fuerte operativo policial en todo el barrio", detalló a este diario un vecino residente a pocos metros de la sede de Unpacu, que prefirió el anonimato. "Bajaron y no duraron ni un minuto en la calle porque se les echaron encima", agrega. Entre los detenidos está José Daniel Ferrer Cantillo, de 16 años, hijo del líder opositor.

#Cuba URGENTE🚨🚨🚨🚨🚨

Detenidos José Daniel Ferrer, Carlos Amel Oliva Torres y decenas de activistas de #UNPACU y promotores de #CubaDecide en varias provincias del país. Desaparecido Zaqueo Báez en La Habana. La dictadura arremete contra los manifestantes. pic.twitter.com/14RwyLrY7L — Katerine Mojena (@KataCuba) September 8, 2019

Un poco antes de esa hora, el exprisionero de la Primavera Negra había advertido en las redes sociales sobre la posibilidad de ser arrestados. "Si no publicamos no respondemos sus mensajes, es que estamos incomunicados. Y a más tardar las 10 a.m., seremos detenidos", escribió.

Ferrer también explicó que al menos 30 activistas de la organización se encuentran en paradero desconocido desde el sábado. "No se sabe donde le tienen. Las familias desconocen su paradero. Habrá más detenciones en la medida que se acerquen las 10 a.m.. A esa hora saldremos a las calles en muchos lugares", anunció.

Por su parte, la activista Katerine Mojena denunció a través de Twitter el cerco alrededor de su casa. "Estoy rodeada de militares. Sola en casa con mis dos pequeños. Amenazan con asaltar mi vivienda. A eso le teme la dictadura, a una madre que se le enfrenta pacíficamente", escribió.

Otros miembros de la Unpacu denunciaron también operativos alrededor de sus viviendas, amenazas y la suspensión de su servicio telefónico móvil desde mucho antes de la hora programada para realizarse la protesta, en la jornada dedicada a la Patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre.

Los convocantes habían llamado a salir a las calles con un girasol o alguna vestimenta amarilla, símbolos de Cachita, como popularmente se conoce a la Caridad del Cobre. Este domingo coincide también con la víspera de la celebración en La Habana del Consejo Conjunto del Gobierno cubano y la Unión Europea, al que asistirá la alta representante de política exterior, Federica Mogherini.

En Miami, Rosa María Payá, líder del proyecto Cuba Decide, participó en un encuentro en la Ermita de la Caridad del Cobre y aludió al futuro de la Isla que definió como “lindo [ porque] es una Cuba que estamos creando entre todos, no solo los activistas o los opositores", dijo la disidente a un grupo de personas congregadas a las afueras de la Iglesia.

#Manifestación Masiva concentración de cubanos en la Ermita de la Caridad en apoyo a #CubaDecide y #UNPACU pic.twitter.com/zb18D19D8K — FNCA (@voiceofcanf) September 8, 2019

Las dos organizaciones que convocaron la protesta expresaron también su solidaridad con el movimiento Damas de Blanco, los periodistas y artistas independientes; los defensores de las libertades religiosas, los activistas LGTBI y todas las organizaciones pacíficas.

Tanto Unpacu como Cuba Decide pidieron que se ponga fin a los abusos policiales, las condenas a prisión por motivos políticos, las violaciones del derecho a entrar o salir del país, los malos tratos y las torturas en las prisiones, los allanamientos policiales en las casas de disidentes y las detenciones violentas, además del acoso a los activistas.

