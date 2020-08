Fincimex no emitirá nuevas tarjetas por dificultades con "determinados insumos"

La financiera Fincimex anunció que a partir de este lunes no aceptará nuevas solicitudes para tramitar tarjetas magnéticas AIS (American International Service), usadas para recibir remesas y comprar en las tiendas en divisas recién abiertas para la venta de alimentos y productos de higiene.

"Se informa que a partir del próximo lunes 17 nos vemos imposibilitados de aceptar nuevas solicitudes de tarjetas AIS. El alza de la demanda ha superado nuestra capacidad de importación de determinados insumos", informó en su perfil oficial de Facebook la empresa, perteneciente al Grupo Cimex gestionado por los militares.

El anuncio de Fincimex contrasta con las declaraciones oficiales de la empresa que, cuatro días antes, respondió en las redes a un cliente preocupado por la demora en la entrega de una tarjeta solicitada. "Diariamente se están emitiendo 4.000 tarjetas. En estos momentos no hay ninguna dificultad con los insumos".

En junio pasado Fincimex, creada como una Sociedad Anónima en Panamá hace 25 años, fue objeto de sanciones de Washington cuando fue incluida en una lista negra de firmas con las cuales los estadounidenses tienen prohibido realizar cualquier transacción.

La penalización por parte de Washington avivó la preocupación en muchos clientes, pero Fincimex aseguró que "todas las tarjetas solicitadas antes del seis agosto se encuentran listas". En el comunicado de esta semana, la empresa explica que la cancelación del servicio tiene como objetivo "reiniciar mejor organizados para la alta demanda actual".

"Trabajamos para que la interrupción sea lo más breve posible. Volveremos", asegura el texto.

No obstante, las quejas han trascendido a la emisión de tarjetas y muchos clientes lamentan la poca eficiencia de Fincimex. "¿Por qué no cogen el teléfono cuando uno llama? Necesito saber si puedo recoger mi tarjeta y no dar un viaje innecesario", demandó Yami Romero en un comentario. "Las líneas están colapsadas", se limitó a responder la empresa.

"Mi esposo lleva días intentando solicitar una para mí y ha sido imposible. Les escribí, llamé y nadie responde", lamentó por su parte Dayanna Castillo.

La apertura de tiendas en divisas con alimentos y productos de higiene forma parte de un paquete de medidas que el Gobierno presentó como una decisión necesaria ante la crisis económica que vive el país en medio de la pandemia del covid-19.

Ante la polémica que ha generado esta novedad, funcionarios del Gobierno aseguran que los ingresos recogidos en estas tiendas van a permitir mejorar la oferta de los mercados que venden en pesos convertibles y moneda nacional, una red que vive una crisis constante con el abastecimiento.

