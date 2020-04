El Gobierno cubano busca soluciones en el Período Especial

El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, aprovechó su presencia ayer en el programa Mesa Redonda para pedir a los ciudadanos que se preparen para situaciones muy complicadas e indicó que el Gobierno analiza "experiencias del pasado", en referencia al Período Especial, para buscar soluciones a las estrecheces económicas.

"Podemos utilizar algunas medidas tomadas en aquel tiempo, como el ahorro y el uso eficiente y racional de los recursos", dijo el titular, aunque puntualizó que la situación para la Isla no es tan grave como la que se vivió en los 90 tras el colapso de la Unión Soviética.

Malmierca recordó que el mundo vive un momento económico complejo por la crisis sanitaria generada por el covid-19 y que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha previsto contracciones muy fuertes para el continente, incluido un -3,7% para Cuba que algunos economistas consideran muy optimistas; y revisó algunas de las debilidades de la Isla.

"Nuestra economía es muy abierta y depende mucho del comercio exterior, por lo que se debe trabajar en función de exportar, sustituir importaciones sobre todo en lo referido a alimentos y energía, y mantener todos los esfuerzos por atraer la inversión extranjera", reclamó.

Por los problemas económicos que vive todo el mundo, los precios en las exportaciones de níquel y azúcar se están viendo afectados, a la baja, mientras la demanda para el tabaco y el ron ha disminuido. Además, repasó el ministro, las medidas tomadas en los sectores marítimo y aéreo complican la logística de las exportaciones.

En cuanto a las importaciones, Malmierca señaló que hay problemas porque muchos países están restringiéndolas para, en el contexto actual, reservar sus productos para sus propias empresas y ciudadanos. El encarecimiento del transporte internacional, además, supone un incremento de los precios, como se ha reflejado en la la leche en polvo (15%) y el arroz (18%), dos productos muy demandados en Cuba.

El ministro reivindicó la necesidad y urgencia de aumentar la producción de alimentos y "el encadenamiento con la industria", que además permiten ahorrar unas divisas más necesarias que nunca.

La acostumbrada referencia a EE UU como enemigo no faltó a la cita. El ministro de Comercio Exterior consideró "vergonzoso" que Washington "trate de desvirtuar la realidad, y plantee que exportan alimentos a Cuba, lo cual es cierto, pero no hablan acerca de las condiciones onerosas en las que las hacen". El Gobierno, explicó Malmierca, debe pagar por adelantado y operar con navieras autorizadas por EE UU. En realidad, no son exigencias nuevas y se aplican desde que Washington autorizó la venta de productos agrícolas.

"Han creado dificultades para que podamos adquirir los recursos necesarios para enfrentar no sólo esta pandemia, sino todos los desafíos del desarrollo económico y social"

El ministro también acusó a EE UU de mentir cuando indica que los equipos y productos sanitarios y humanitarios están permitidos por el embargo. "Han creado dificultades para que podamos adquirir los recursos necesarios para enfrentar no sólo esta pandemia, sino todos los desafíos del desarrollo económico y social", denunció.

Malmierca recordó que un camino abierto a las exportaciones para Cuba en este momento está en los productos farmacéuticos como el interferón que, según sus palabras, "abre posibilidades a nuevas oportunidades para la exportación, así como los servicios médicos". Lo que no está tan clara es la efectividad del medicamento que, según algunas investigaciones preliminares, podría ser perjudicial para el tratamiento del covid-19.



El ministro también hizo referencia a la inversión extranjera. En 2020, según Malmierca, se han comprometido más de 600 millones de dólares y se negocian otros 1.000 millones de dólares en proyectos ya avanzados; aunque no aclaró si la situación actual puede poner en riesgo esas inversiones que, en cualquier caso, quedan lejos de los 2.500 millones anuales que el Gobierno prevé, de forma sistemática, como necesarios para la marcha adecuada de la economía.

En la intervención en Mesa Redonda también participaron el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, y la viceministra de Salud, Marcia Cobas Ruíz, que gestiona las relaciones internacionales del área. Ambos aportaron más información sobre la situación sanitaria y epidemiológica del país, que en este momento acumula 1.389 casos positivos, 56 fallecidos y 525 recuperados, e hicieron referencia a otro importantísimo sector económico que Cuba está explotando en estos días.

"Cuba puso a disposición de los 59 países donde presta colaboración, a más de 28.400 galenos, para trabajar junto a los profesionales de esas naciones"

"Cuba puso a disposición de los 59 países donde presta colaboración, a más de 28.400 galenos, para trabajar junto a los profesionales de esas naciones. Previamente, se hicieron capacitaciones, videoconferencias y se intercambiaron los planes de enfrentamiento", dijo la viceministra.

La funcionaria situó en 2.517 los pacientes atendidos por sanitarios cubanos en distintos países, los 59 en que se presta cooperación de manera habitual sumadas a las regiones italianas de Lombardía y Piamonte y el Principado de Andorra.

Cuba ha recibido 51 solicitudes oficiales de los Gobiernos y, a partir de ellas, se envían las brigadas. "Nunca hemos pedido la colaboración como han dicho falsamente algunos medios extranjeros", aseguró Habló de la solidaridad, del altruismo y del compromiso que muestran los sanitarios, sin aludir en ningún momento a los sustanciales ingresos que genera la venta de esos servicios para las arcas públicas cubanas.

