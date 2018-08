Liberan a José Daniel Ferrer pero mantienen los cargos en su contra

En horas de la mañana de este miércoles las autoridades liberaron a José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), que se encontraba detenido desde hace 12 días acusado de “asesinato en tentativa”.

Según confirmó el propio Ferrer a 14ymedio vía telefónica los cargos en su contra se mantienen. "Solo hubo un cambio de medida de prisión preventiva a liberación inmediata", explicó el opositor. Durante la conferencia de prensa en la que participó de manera telefónica en la sede de la Fundación Nacional Cubano Americana en Miami, el opositor denunció que había sido torturado psicológicamente y que las condiciones de su detención fueron "tremendas".

"Me tenían en un lugar completamente oscuro", denunció Ferrer, quien calificó la celda donde fue recluido como "sucia y pestilente". El opositor denunció el "interrogatorio continuo" al que fue sometido y las amenazas de revocarle la licencia extrapenal con la que salió de prisión en 2003. Ferrer dijo que no fue golpeado.

Ferrer fue liberado durante una visita de sus familiares, dijo Carlos Oliva, miembro de Unpacu. "Lo trajeron hasta la sede de la Unpacu en un pequeño ómnibus", agregó.

"El Castrismo está en una gran ofensiva contra los demócratas de la región y en especial contra los demócratas cubanos", dijo Rosa María Payá, quien lidera la iniciativa Cuba Decide a la que está vinculada la Unpacu. Payá se solidarizó con Ferrer y agregó que "todos los cubanos son rehenes [del Gobierno] y en especial los miembros de la oposición".

La opositora denunció el arresto de Jorge Luis García Pérez, Antúnez, quien se encontraba en Placetas, municipio de Villa Clara donde reside. Antúnez, como se le conoce al activista fue citado junto a su esposa Magalis Rivaflechas a las oficinas de Inmigración en relación con la prohibición que pesa sobre ambos de no salir del país. Una vez allí le dijeron que la prohibición continuaría porque se reunía en Miami con "terroristas".

Antúnez y su esposa denunciaron recientemente el asesinato a manos de la policía de Alejandro Pupo Echemendía, de 46 años, quien se encontraba detenido en una estación mientras era investigado por un delito de carreras de caballos.

Payá pidió el apoyo de la comunidad internacional para que presione al Gobierno de la Isla y exija el respeto a la integridad de los activistas. Ferrer por su parte denunció el actual proceso de reforma constitucional que vive el país.

Ferrer fue detenido con el activista Ebert Hidalgo Cruz tras un incidente en el que estuvo implicado el oficial del Ministerio del Interior Dainier Suárez Pagán, quien supuestamente había sido impactado por Ferrer cuando manejaba un auto sin licencia de conducción.

El agente Suárez Pagán es conocido por los opositores de Palmarito de Cauto por ser violento y asediar a los activistas. Según la versión judicial, Ferrer intentó atropellarlo mientras cruzaba la calle, afirmación que desmintieron los opositores poco antes de ser detenidos.

Hidalgo Cruz fue puesto en libertad sin cargos. "Me forzaban a decir que José Daniel era culpable, que le había tirado el carro arriba al oficial", denunció el activista en un video difundido el pasado domingo por la Unpacu.

El activista aseguró, además, que fue interrogado cuatro veces y amenazado por los agentes con mantenerle preso. "Les dije que no me presionaran más, que yo no iba a declarar más", explica sobre la insistencia de los agentes para que afirmase que la agresión de José Daniel al agente había sido deliberada.

José Daniel Ferrer García preside la Unpacu, organización que fundó en 2011 tras su liberación con una licencia extrapenal como parte del Grupo de los 75 disidentes a los que la justicia cubana condenó a décadas de cárcel. Tras las negociaciones entre el Gobierno de Raúl Castro y la Iglesia católica en las que también partició España, los disidentes que se encontraban presos fueron liberados y muchos de ellos salieron al exilio.

