Petición de un médico cubano al Partido Popular de España

Recientemente he leído en algún medio, que usted, en su condición de diputado del PP ante el gobierno, ha presentado una proposición no de ley (PNL) instando al gobierno español a posicionarse ante la explotación de los médicos cubanos en el programa MAS MEDICOS en Brasil.

En esta PNL insta a Madrid a valorar (y cito) “dar asilo político y facilidades para la inserción laboral en España a los profesionales de la salud cubanos que huyen de esas condiciones abusivas”.

Elogia la formación de mis colegas cubanos cuando menciona: "es una inmigración que requiere apoyo humanitario y es de altísima calidad ya que los médicos cubanos son conocidos en muchos países del mundo por su extraordinaria pericia, su vocación y su arduo trabajo en situaciones extremas", a lo que agrego 2en cualquier situación2.

También denuncia que "todos los médicos del país (Cuba) conocen que se les prohíbe volver en ocho años si no regresan a Cuba tras la misión", lo cual es una realidad y que me complace que sea conocido por parte del partido popular y me atrevo a agregar que el gobierno cubano tampoco deja que la familia de ese médico "traidor/desertor a la Patria", pueda salir de Cuba para una reunificación familiar en ese período de ocho años.

Soy uno de esos médicos cubanos, no del mencionado programa MAS MÉDICOS de Brasil, pero sí que emigró y estuve separado de mi familia durante seis largos años

Soy uno de esos médicos cubanos, no del mencionado programa Mas Médicos de Brasil, pero sí que emigró y estuve separado de mi familia durante seis largos años y medio; cuando pude llegar a España, en los últimos años del gobierno del PP presidido por el Sr. Aznar, no tuve otro remedio que conformarme con una homologación como médico general y no como cirujano general que es mi especialidad a pesar de haberse autorizado un REAL DECRETO por el que se pretendía homologar varios especialistas EXTRACOMUNITARIOS y que nunca se materializó.

Por sentirme aludido y hasta honrado por la preocupación actual del PP, con el cual me identifico por razones ideológicas, es que le solicito encarecidamente que le haga llegar esta misiva a las más altas instancias del Partido con el fin de que analice la propuesta siguiente y que completaría el requerimiento que hace al gobierno:

1.- Que incluya a todos los médicos cubanos que hemos emigrado buscando nuevos horizontes de libertad y vida mas digna para nuestra familia, no solamente a los que han ido a Brasil con el programa Mas Médicos.

2.- Que se tenga en cuenta los años trabajados en Cuba por esos médicos para lograr una jubilación decorosa, a la altura de cualquier ciudadano español.

3.- Que se valore y homologue cualquier especialidad médica obtenida en Cuba una vez que se justifique y acredite con la documentación oficial requerida, como se hace con otros países latinoamericanos.

Gracias por el tiempo que me ha dedicado, no es capaz usted de imaginar lo que agradezco un oído receptivo. Espero su respuesta por esta vía o, si lo desea, vernos personalmente, siempre será un honroso placer.

Email: epantxia47@hotmail.com

