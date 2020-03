Silvio Rodríguez describe el acto de repudio contra Mike Porcel como "susurros"

El trovador Silvio Rodríguez ha reconocido su participación en un acto de repudio contra Mike Porcel en 1980 pero ha descrito su actuación como un "susurro". "Caminé hacia el portal de la casa y allí susurré una palabra" escribió el cantautor en los comentarios de su blog Segunda cita.

Rodríguez, una figura alineada con la política oficial, reconoció su presencia en ese acto pocas horas después de que el cantautor Mike Porcel enumeró algunos de los nombres de quienes lo repudiaron frente a la puerta de su vivienda en La Habana, cuando supieron que el autor de temas como Ay, del amor planeaba emigrar a través del puerto de Mariel.

"Podría decir quiénes no participaron, Sara González y Amaury Pérez. Nunca supe por qué Sara González no participó porque era bastante oficialista y militante pero no sé, no podría especular", explicó el músico en el programa de televisión El Espejo que presenta el periodista cubano Juan Manuel Cao en la cadena AméricaTevé de Miami.

"Durante el acto de repudio vi a los que estaban afuera por las rendijas, vi a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Eduardo Ramos, que hace poco se disculpó, es el único que se ha disculpado, antes de morir se disculpó", detalló Porcel sobre aquella jornada en que lo rechazaron sus colegas de la Nueva Trova, un movimiento que dominó la escena musical cubana en las décadas de los años 70 y 80.

Porcel definió a las personas que lo repudiaron como "compañeros de música" porque él formaba parte de todo ese grupo de la "nueva canción"

Porcel definió a las personas que lo repudiaron como "compañeros de música" porque él formaba parte de todo ese grupo de la "nueva canción". "Nunca fui amigo de Pablo, nunca fui amigo de Silvio, amigo para mí tiene otra significación, sí fuimos compañeros de música", explicó. "No guardo rencor, yo, lo que no olvido".

Por su parte, Silvio Rodríguez aseguró que aunque trató de perderse "la noche en que iban a hacerlo", al final terminó formando parte de un escrache de los que se organizaron en esos días contra las personas que decidían salir de la Isla. Los sucesos del puerto de Mariel son considerados como uno de los mayores éxodos tras la llegada al poder de Fidel Castro en 1959.

"Gusanos", "vendepatrias", "escorias" y "traidores" fueron algunos de los insultos que más se utilizaron en aquellos actos de repudio. El reciente documental sobre la vida de Porcel incluye largos minutos de imágenes de archivo donde se ven grupos de personas con carteles, palos y puños levantados contra las familias que pensaban emigrar hacia Estados Unidos.

El documental Sueños al pairo, dirigido por los cineastas José Luis Aparicio y Fernando Fraguela, fue censurado de la Muestra Joven de Cine porque el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) retiró el permiso que había otorgado inicialmente para el uso de imágenes de sus archivos en la obra. La controversia ha provocado un cisma en el escenario audiovisual de la Isla.

La obra mezcla los testimonios de Porcel con entrevistas a figuras del mundo musical cubano como Pedro Luis Ferrer, Amaury Pérez, Frank Delgado y el pianista Frank Fernández. Al final, un texto explica que otros trovadores como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés no respondieron a las solicitudes de entrevistas.

En el documental Porcel cuenta que el cerco alrededor de su casa duró una semana. "Me echaron por debajo de la puerta de la casa un panfleto" firmado por los integrantes del Movimiento de la Nueva Trova. "Se enciende la sangre al recordar las horas de canción y de esperanza compartidas y ahora pisoteadas por ti", aseguraron los firmantes definidos como "el pueblo de Cuba y el Movimiento de la Nueva Trova".

Una misiva a la que Silvio Rodríguez también se ha referido este miércoles en su blog. "Supe de la carta (supuestamente de la Nueva Trova) años más tarde. Desde que la vi pensé que era apócrifa… Aunque siempre ha habido extremistas". Porcel recibió una prohibición de salir de la Isla que duró nueve largos años hasta que en 1989 logró emigrar, pero su voz no volvió a difundirse en los medios nacionales.

Rodríguez termina su comentario animando a Mike Porcel a visitar la Isla. "Vería que aquí es más fácil de grabar que allá".

