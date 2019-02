Suben a 111 los activistas de Unpacu en huelga de hambre

El líder del grupo opositor Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), José Daniel Ferrer, informó este miércoles de que ya son 111 los miembros de esa organización en huelga de hambre. La acción, iniciada el 11 de febrero, está dirigida a “llamar la atención” sobre la represión del Gobierno contra los activistas que promueven el No a la nueva Constitución que será sometida a un referendo el 24 de febrero.

Ya somos 111 activistas en huelga de hambre. #HuelgaHambreVsRepresion — José Daniel Ferrer (@jdanielferrer) 20 de febrero de 2019

Desde ese mismo 11 de febrero la sede de Unpacu en Santiago de Cuba está cercada por la policía, que controla el paso de vecinos y visitantes. Según explicó a 14ymedio el activista de Unpacu, Jorge Cervantes, están participando “fuerzas encubiertas de la Seguridad del Estado vestidas de civil, motorizadas y carros patrullas de la policía y carros jaulas de las fuerzas especiales”. Además, contó que los vecinos “están muy disgustados” porque los oficiales impiden el paso a la calle 9 del barrio Altamira “a cualquiera que les parece sospechoso de ser un activista de Unpacu”.

El primero en empezar una huelga de hambre fue el propio Ferrer pocas horas después del registro exhaustivo de dos de las sedes de Unpacu y ocho viviendas de activistas de esa organización. La acción de la policía fue condenada por la embajada de Estados Unidos en La Habana y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Los huelguistas están concentrados en tres puntos de Santiago de Cuba. Unos están en el reparto Antonio Maceo, otros en el Vista Hermosa y los demás en la sede principal de Altamira.

El número de huelguistas aumenta a diario y sus nombres y sus fotos con un No pintado en sus pulóveres se actualizan a través de las redes sociales

El número de huelguistas aumenta a diario y sus nombres y sus fotos con un No pintado en sus pulóveres se actualizan a través de las redes sociales con la etiqueta #HuelgaHambreVsRepresion.

El pasado lunes Ferrer transmitió en vivo a través de Facebook desde el Parque Céspedes en la capital santiaguera pero fue arrestado de inmediato de forma violenta por varios policías. "La voz por supuesto me falla, llevo siete días sin comer, solo a agua", expresó el opositor durante la transmisión. Además, explicó en su cuenta de Twitter que se había escapado del cerco policial que tienen en la sede “para seguir con la campaña por el #YoVotoNo”.

Según el líder juvenil de Unpacu, Carlos Amel Oliva, la huelga de hambre concluirá a las doce de la noche del 24 de febrero, horas después del cierre de los colegios electorales. “Así que no podremos asistir a votar, pero estamos llamando a votar No a los cubanos y muchos activistas nuestros irán a votar No ese día, y también estarán como observadores".

________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.