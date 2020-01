Estados Unidos prohíbe la entrada a su territorio al ministro cubano de las Fuerzas Armadas

Estados Unidos anunció este jueves la prohibición de ingreso al país del ministro cubano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Leopoldo Cintra Frías, acusándolo de violar los derechos humanos de opositores al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, según informó en un comunicado el secretario de Estado, Mike Pompeo.

El ministerio que encabeza Cintra Frías, conocido como Polo, "ha estado involucrado en graves violaciones y abusos de los derechos humanos en Venezuela, incluida la tortura o el sometimiento de venezolanos a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por sus posturas anti-Maduro", dijo Pompeo en un comunicado y señaló que la medida alcanza también a los hijos del alto funcionario: Deborah y Leopoldo Cintra González.

Today we designate #Cuba regime official Leopoldo Cintra Frias for his involvement in gross violations of human rights and use of violence to prop up the former Maduro regime in #Venezuela. We will promote accountability for those who abuse human rights, wherever they may reside.