La policía presionó a un activista de Unpacu para que acusara a José Daniel Ferrer

El activista Ebert Hidalgo Cruz ha sido puesto en libertad sin cargos, según un video difundido este domingo por la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) poco después de que el opositor saliese de prisión. Hidalgo fue encarcelado el pasado 3 de agosto junto al líder de la organización, José Daniel Ferrer, quien todavía permanece en prisión acusado de asesinato en tentativa a un agente de la Seguridad del Estado.

"Me forzaban a decir que José Daniel era culpable, que le había tirado el carro arriba al oficial", explica el activista ante la cámara. Asegura que fue interrogado cuatro veces y que fue amenazado por los agentes con mantenerle preso. "Les dije que no me presionaran más, que yo no iba a declarar más", explica sobre la insistencia de los agentes para que afirmase que la agresión de José Daniel al agente había sido deliberada.

Hidalgo y Ferrer fueron detenidos tras un incidente en el que estuvo implicado el oficial del Ministerio del Interior, Dainier Suárez Pagán, quien supuestamente había sido impactado por Ferrer cuando manejaba un auto sin licencia de conducción.

El agente Suárez Pagán es conocido por los opositores de Palmarito de Cauto, en la provincia de Santiago de Cuba, por ser violento y asediar a los activistas. Según la versión judicial, Ferrer intentó atropellarlo mientras cruzaba la calle, afirmación que desmintieron los opositores poco antes de ser detenidos.

En el video Hidalgo explicó que permaneció seis días recluido en la Unidad de Instrucción Penal y Operaciones Criminales, en el reparto Versalles (Santiago de Cuba), sin poder cambiarse de ropa y en una celda en pésimas condiciones, en la que según el activista apenas había luz y abundaban los mosquitos, las ratas y las cucarachas. Solo pudo recibir una breve visita de su hija durante su estancia en prisión.

Antes de que Hidalgo fuese liberado de Micro 9, como también se conoce el centro penitenciario donde estuvo recluido, le advirtieron de que no podía hablar nada del caso con los familiares.

