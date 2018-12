"No se puede obligar" al 18% de los cubanos que no quieren trabajar, según la ministra del ramo

El desempleo creció en 2018 en Cuba y se sitúa en el 1,7% de la fuerza laboral del país, según datos oficiales que solo toman en cuenta a las personas que buscan activamente un trabajo.

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández, explicó en el programa Mesa Redonda que en la Isla hay un total de 76.400 personas que no trabajan, 1.112 más que en 2017, cuando se contabilizaron 75.288.

La cifra corresponde, según la funcionaria, a las personas que no encuentran trabajo, que no son las mismas que quienes no desean buscarlo.

"Estas cifras no deben confundirse con las personas que estando en edad para ello, ni estudian ni trabajan. Los que están en esta situación son unas 567.000". especificó la ministra

Esta cifra equivale al 11% de la fuerza laboral de la Isla, muy por debajo de los datos recopilados por otra vías. Según la Encuesta Nacional de Ocupación el 18% de los entrevistados manifestó no tener interés en trabajar. "[Esto] es muy criticado por la población(..). El método no es obligar, hay que buscar las vías para que estas personas sientan la necesidad de trabajar", valoró la ministra.

González Fernández dio un repaso a algunas otras cifras relacionadas con su ramo.

Al cierre de este año, hay 4,5 millones de trabajadores en Cuba, de los que 3,1 se insertan en el sector estatal, frente a 1,4 millones en el privado, a través de cooperativas o por cuenta propia. Por sectores, Educación y Salud vuelven a acaparar la mayoría de los empleos públicos de carácter no empresarial, con 800.000 puestos de trabajo del total de 1,5 millones (el 48%).

En las empresas estatales, que suponen el 52% del empleo en el sector público, las dedicadas a la industria alimentaria, azucarera, agricultura, ganadería y construcción tienen el mayor peso.

La ministra dijo estar preocupada por el acceso al empleo de los jóvenes que terminan su formación superior. "Este es un aspecto al cual hay que prestarle especial atención pues puede derivar en fluctuación laboral y en desmotivación de los jóvenes con empleo asignado en cumplimiento de su servicio social".

Además, añadió cuáles son los grupos prioritarios para las autoridades. "La atención de los organismos estatales al recién graduado es insuficiente. Es prioridad el acceso al empleo de los egresados de las Escuelas de Oficio y especiales, los licenciados del Servicio Militar Activo y del Servicio Voluntario Femenino, las personas que extinguen sanción o medida de seguridad en libertad, las personas con discapacidad aptas para el trabajo y las personas sin vínculo laboral que buscan empleo, poniendo especial énfasis en jóvenes y mujeres", dijo González.

En lo que respecta al sector privado, de los 1,4 millones de trabajadores que lo integran, un 42% lo hace por cuenta propia y los restantes en el sector cooperativo.

Por incorporaciones, 125.216 personas empezaron a trabajar en 2018, el 34% de ellas son mujeres y el 71% jóvenes. "En el sector estatal se incorporó el 93%, con mayor incidencia en las actividades agropecuarias, de la construcción y la subordinación local", dijo la ministra.

