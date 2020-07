"¿Es que nuestra moneda nacional ya no sirve?"

"Desde que tengo uso de razón nos han inculcado que todos somos iguales, lo que comprendo que no es así", escribe Avelino, un lector de Cubadebate de los muchos que desde este lunes han dejado patente su frustración por el inicio de la venta de productos de alimentación e higiene en divisas. El diario oficialista ha recibido hasta ahora cerca de setenta comentarios que critican la medida en un tono más próximo a la decepción que a la indignación.

"¿Cómo le explico a mis hijos que su papá que se quedó en Cuba, estudió y es un profesional y no puede comprar las cosas que desean y el hijo del que no trabaja y vende dólares o tiene negocios sí? ¿Alguien cree que los niños de hoy quieran ser doctores en ciencias? ¿No es mejor irse del país o vender dólares? Marx fue claro: el hombre necesita cubrir sus necesidades básicas para luego hacer todo lo demás. Ese es el desaliento que hoy pesa en el corazón de muchos cubanos. El pueblo necesita de reformas reales que beneficien su estatus", cuenta otro lector, doctor en ciencias y profesor que lamenta haber escrito en varias ocasiones en las que no se le ha publicado.

"Marx fue claro: el hombre necesita cubrir sus necesidades básicas para luego hacer todo lo demás. Ese es el desaliento que hoy pesa en el corazón de muchos cubanos. El pueblo necesita de reformas reales que beneficien su estatus"

Cubadebate publicó la noche de este lunes una Guía rápida sobre las tiendas en MLC en Cuba en la que explica las condiciones para acceder a la compra en estos establecimientos, las cuentas bancarias, cómo obtener los fondos y la lista de productos básicos priorizados que seguirán vendiéndose en las tiendas en CUC y CUP. Esta lista se aproxima bastante a la adelantada por 14ymedio el viernes, aunque añade algunos electrodomésticos y materiales de construcción y suprime algunos de alimentación contemplados por este diario.

El listado es uno de los puntos que más molestia ha generado, como lo reflejan varios comentarios. "Sigo sin entender qué son los productos alimenticios de alta y media gama. Cualquiera de los que hoy se están vendiendo en usd son necesarios para la población. Es que en realidad son los que veníamos consumiendo hasta ahora. ¿Es una mostaza o un catchup Cubano de alta gama?", protesta otro lector.

"He visto café hoy en las tiendas MLC. ¿Habrá también, como se expresa en el listado, en las tiendas de CUC? Porque hace rato que no hay", pregunta uno más.

Los lectores no han pasado por alto el hecho de haber podido encontrar en los nuevos comercios -o verlos en las imágenes difundidas- abundancia de productos que durante meses no han logrado encontrar o les ha supuesto largas horas de cola llevarlos a sus casas.

"Hoy en esas tiendas se han ofertado los mismo productos que se vendían en las de CUC y que hace meses desde que empezamos con la pandemia habían desaparecido, pero hoy resurgen en estas y en las de CUC ni soñar que estén"

"Hoy en esas tiendas se han ofertado los mismo productos que se vendían en las de CUC y que hace meses desde que empezamos con la pandemia habían desaparecido, pero hoy resurgen en estas y en las de CUC ni soñar que estén", reprocha una comentarista.

Otros prefieren dar un voto de confianza, pero no ocultan su desánimo. "Se dijo serían productos diferentes y lo que vimos en el noticiero hoy son los que hace 3 o 4 meses estaban en nuestras tiendas en CUC. Esperemos no sea la medida para hacernos las cosas más difíciles. Confío en nuestro Gobierno".

Pero ya algunos habían constatado que la nueva venta tendrá efectos no deseados. "Acabo de ver en Revolico de Facebook que el detergente de 5 kg que vale menos de 6 dólares ya lo están vendiendo a 40 CUC. Esto solo empeora todo y favorece los negociantes y coleros", respondía un lector a otro que se preguntaba qué harán quienes no tienen moneda dura.

Esta pregunta era la que más desazón causaba. Se calcula que el pasado 2019, los cubanos recibieron hasta 3.716 millones de dólares en remesas y, aunque son muchos los beneficiarios (según datos de Western Union, un 62% en sus oficinas, las mayoritarias), una gran cantidad de población queda únicamente a expensas de su salario. La pandemia, con el cierre de fronteras y la suspensión del turismo, ha dejado sin moneda dura a muchos otros.

"¿Los que solo tengan acceso al CUP cómo se las arreglan? ¿Qué debemos hacer para paliar nuestras necesidades?", dice molesto otro lector. "¿Por qué no se hizo esto hace 30 años y hubiésemos evitado tanta fuga de dólares? ¿Por qué tardamos tanto en tomar medidas que estimulen la economía? Las respuestas a los fenómenos se debe dar en su momento, ahora estamos descapitalizados y ha sido el momento más triste para implementar estas medidas. Muchas personas las ven con malestar por su falta de acceso a esta moneda y la escasez", razona un comentarista.

"El cubano que vive de su salario. ¿Cómo accede a esas tiendas? -sigue uno más- Las tiendas en CUC están en su mayoría desabastecidas y las colas kilométricas"

"El cubano que vive de su salario. ¿Cómo accede a esas tiendas? -sigue uno más- Las tiendas en CUC están en su mayoría desabastecidas y las colas kilométricas. Por favor no tapemos el sol con un dedo. Seamos realistas. Si quieren me publican pero es el criterio de muchos y tenemos derecho a manifestar nuestra inconformidad".

Aunque algunos lectores, los menos, han manifestado su apoyo al Gobierno por la decisión. "Mismas tiendas, mismos productos pero el que tenga USD será bonificado, incentivando de manera indirecta la captación de divisas. Sin crear diferencias sociales, sin entregar la soberanía monetaria a nuestro enemigo histórico, sin agregar más monedas a la ya complicada unificación monetaria", defiende un comentarista. Otros intentaron tranquilizar a los más molestos pidiéndoles paciencia porque están convencidos de que, como aseguraron las autoridades, la liquidez permitirá mejorar la oferta en moneda nacional posteriormente.

"Si queremos buscar en estas tiendas las divisas convertibles muy necesarias para abastecer las tiendas en CUC. No debe haber miedo ni temor en surtirlas con todo tipo de productos", pide un lector a Díaz-Canel. "Ok, ¿y por qué tener miedo abastecer las que son en CUC y moneda Nacional? ¿O es que nuestra moneda nacional ya no sirve?", le replica otro.

Entre todos los comentarios, una reflexión. "No entiendo porque el euro es llevado al CUC y después se vuelve dólares cuando entre estas dos divisas hay un cambio internacional oficial. El ciudadano termina recibiendo menos de lo que le toca".

________________________