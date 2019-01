Un ómnibus de pasajeros choca contra un tren y deja 12 heridos, algunos en estado grave

En la mañana de este martes un ómnibus de pasajeros de la empresa estatal Transtur colisionó contra un tren en un paso a nivel de la vía férrea en la carretera Bayamo-Las Tunas, un accidente que dejó 12 heridos, según informó la prensa oficial.

El ómnibus con el número 4724 y la matrícula B 173235 viajaba desde Varadero cuando chocó contra el tren de pasajeros que cubre la ruta entre Bayamo y la comunidad de Guamo, en el municipio granmense de Río Cauto, precisa la nota.

Es el tercer accidente que involucra a un ómnibus de pasajeros en menos de un mes

Es el tercer accidente que involucra a un ómnibus de pasajeros en menos de un mes. Los lesionados, cuyas edades oscilan entre los 17 y los 80 años, son originarios de las provincias de Matanzas, Cienfuegos, Ciego de Ávila y Granma.

Los heridos fueron trasladados al hospital provincial Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, donde en estos momentos reciben atención médica.

Según declararon testigos del siniestro, el accidente se produjo cuando el conductor del ómnibus no respetó la señal de Pare en el paso a nivel y colisionó con el tren que pasaba por el lugar.

Sin embargo, un comentarista del sitio Cubadebate cuestionó esa versión y escribió “¿Cuántos muertos más tendremos que esperar para poner las dichosas barreras y campanas de luces y avisos a tiempo?” El residente en la provincia de Granma aseguró que “Bayamo tiene las características de estar atravesada por más de 17 pasos a nivel, ninguno con barreras”.

"En las noches la oscuridad en nuestras carreteras es increíble, no hay luces, no hay señales, no hay líneas fosforescentes en la superficie. Esas cosas ayudarían bastante a manejar y a prevenir un poco estos lamentables hechos", agregó otro internauta que se identificó como Julio.

El pasado 27 de diciembre murieron dos personas y 33 sufrieron lesiones en un accidente de tránsito en el que estuvieron involucrados un camión con un remolque cargado de caña y un ómnibus de pasajeros de la empresa estatal Astro. El 12 de diciembre otro siniestro, también con un ómnibus de pasajeros, dejó tres fallecidos y 29 heridos en las cercanías de Mayarí, en la provincia de Holguín.

Tradicionalmente las autoridades achacan este tipo de siniestros al descuido de los conductores, poca atención a la vía, exceso de velocidad o consumo de bebidas alcohólicas

Tradicionalmente las autoridades achacan este tipo de siniestros al descuido de los conductores, poca atención a la vía, exceso de velocidad o consumo de bebidas alcohólicas, pero pocas veces reconocen el mal estado de las vías, la poca señalización y los problemas técnicos del parque vehícular.

En el primer trimestre de este año, el número de accidentes masivos se disparó de manera alarmante en el país.

El problema de los numerosos accidentes de tráfico en la Isla fue tratado por el presidente Miguel Díaz-Canel durante una reunión con el Consejo de Ministros en julio pasado. El mandatario instó a preocuparse por la "significativa cantidad de muertos y lesionados" provocados por estos sucesos.



En esa ocasión, el titular de Transporte, Adel Yzquierdo, citó como principales causas de los accidentes "las indisciplinas sociales", la inadecuada señalización, el deterioro de las vías y la circulación de vehículos sin la revisión técnica actualizada.



En 2017 se registraron 11.187 accidentes de tráfico en el país con un saldo de 750 muertos y 7.999 heridos, de acuerdo con informes de la Comisión Nacional de Seguridad Vial. Desde 2012, según la misma fuente, se han reportado más de 4.400 muertes en las carreteras cubanas.

