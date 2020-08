La ofensiva contra los acaparadores llega a las tiendas en divisas

En medio de la polémica por las diferencias sociales que generan en la sociedad cubana las tiendas destinadas a la venta en Moneda Libremente Convertible (MLC), ahora sale a la luz un caso de corrupción relacionado con estos comercios estatales.

Varios ciudadanos de la ciudad de Guantánamo en confabulación con trabajadores de la cadena TRD Caribe realizaban "acciones ilícitas" para obtener mercancías de estos locales que luego comercializaban en las redes informales, según informó la oficial ACN.

El Ministerio del Interior (Minint) realizó un operativo contra varios delitos y hechos de corrupción que se generaban en esta cadena "en el actual contexto de la pandemia de la covid-19", refiere la agencia.

En las investigaciones se detectó que los implicados acaparaban artículos para la reventa en el mercado negro

En las investigaciones se detectó que los implicados acaparaban artículos para la reventa en el mercado negro o cobraban gravámenes exorbitantes por permitir a terceros comprar con sus tarjetas magnéticas en divisas. Hasta el momento, el monto de dinero incautado supera los 3.300 CUC, 74.500 pesos en MN, y 150 USD.

La nota asegura que las quejas de los pobladores de Guantánamo propiciaron la operación policial y la instrucción de los encartados. Durante el registro en las viviendas de varios de los sospechosos se ocuparon equipos electrodomésticos como neveras, motorinas y refrigeradores.

Aunque no existe una política clara que regule la cantidad ni la frecuencia de compra en estos locales, para evitar las acciones de los revendedores el Gobierno ha implementado mecanismos de control en aras de eliminar coleros y acaparadores. En la mayoría de estas tiendas se exige presentar el carné de identidad para evitar que un mismo cliente compre varias veces.

En las últimas semanas, los acaparadores han sido reiteradamente culpados por el discurso oficial y parte de la población de ser causantes del desabastecimiento.

"El problema no es el que lo compra, es el que lo compra y no lo necesita y saca provecho de eso, ése es el gran problema que hoy tenemos y no solo con los equipos, también con los materiales de construcción, artículos de ferretería", comentó un lector en la nota publicada en Cubadebate.

"Si hacen operativos en las demás tiendas verán resultados similares, porque las colas son de varios días cuando se trata de un equipo electrodoméstico, es por eso que muchas personas recurren a Revolico y lo compran más caro", escribió otra comentarista en la publicación digital.

Este diario reportó durante el primer día de apertura de las tiendas en divisas con alimentos y productos de aseo, que a la entrada de los locales los empleados advertían a los clientes sobre limitaciones en el número de productos, especialmente en aquellos que, además, venden electrodomésticos y piezas para vehículos.

"¿Si el Estado no anda vendiendo MLC por qué no deja que las personas les puedan vender MLC a otros ciudadanos para comprar las cosas en las tiendas?"

Otro internauta hizo este viernes una pregunta: "¿Si el Estado no anda vendiendo MLC por qué no deja que las personas les puedan vender MLC a otros ciudadanos para comprar las cosas en las tiendas?".

La inconformidad y las quejas que ha provocado en la población la apertura de estos comercios en divisas, la resume un comentarista de Cubadebate , residente en La Habana:

"Ayer fui a 3ra y 70 por primera vez, para comprar algún alimento para mi esposa enferma. Salí muy disgustado, pues no había nada. Solo carne de res carísima y sin tener claro los precios", lamentó.

"No es posible que ni vendiendo en divisas sean capaces de tener abastecido los mercados. Siempre pensé que esta sería una solución. Estas cadenas no encuentran el camino. No pueden ahora decir que se volvieron a equivocar con la demanda. Lo que hace falta es vender mucho para recaudar mucho y no limitar la venta", añadió.

Ante acciones como las sucedidas en Guantánamo, la ACN informó que "el Gobierno puso en marcha un plan nacional de enfrentamiento a ilegalidades, delitos y hechos de corrupción, en aras de frenar esas manifestaciones resurgidas con fuerza en el actual panorama de lucha contra el nuevo coronavirus".

