Cuba y mis recuerdos policiales

I

Recuerdo el azúcar prieta,

mi número de carné,

lo amargo que era el café,

mis viajes en bicicleta,

el miedo, el pollo de dieta,

el policía en la esquina

de mi casa, la vecina

famosa por ser chivata

y aquel ñame con corbata

que nos inculcó la inquina.

II

Recuerdo como si fuera

un Funes el memorioso

al policía insidioso

apostado en cada acera

al acecho y a la espera

de algún cubano de a pie

para pedirle el carné.

Recuerdo que ese cubano

–que era un hombre y no un "gusano"–

era yo, y que me escapé.

III

Recuerdo un toque a la puerta

a las tres de la mañana.

Recuerdo que aquella Habana

era un estado de alerta,

era una esperanza incierta

y un miedo a la policía.

En mi nevera tenía

carne que había comprado

no en las tiendas del Estado,

y el terror me consumía.

IV

Aún recuerdo aquel día

de película de acción

en que la Revolución

–su implacable policía–

con saña y con sangre fría

me detuvo en el Vedado.

Sin querer, había entrado

en la "zona congelada"

colindante a una embajada,

y viví el terror de Estado.

V

Recuerdo que fui a parar,

ya en la tarde, a una estación,

porque es(t)a Revolución

y su junta militar

no podía tolerar

a un muchacho que sabía

que aquel vulgar policía,

que me tildó "una amenaza",

me arrestaba por mi raza,

fuese de noche o de día.

VI

Recuerdo que sentí miedo:

sólo era un adolescente,

aunque fuese un delincuente

para el castrismo y su credo.

Me señaló con el dedo

el policía violento,

y pensé en ese momento

que de aquella no salía.

Me arrestó pues no tenía

mi carné, ¡ese documento!

VII

Recuerdo que no entendía

–que no quería entender–

la injusticia, el proceder

del gendarme: un policía

que sus deberes cumplía

cuando me llevó al cuartel

policial por esta piel;

me acosaba por mi raza,

también por la Ley Mordaza

y por orden de Fidel.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.