La oferta comercial de las 'pymes' provoca la decadencia de la MLC

Miami/La compañía Western Union (WU) reanudó el envío de remesas a Cuba el pasado 9 de mayo, después de varios meses de servicios interrumpidos. La esencia de la dinámica seguirá siendo la misma: la diáspora deposita dólares, mientras que el destinatario de Cuba recibe saldo en su tarjeta de Moneda Libremente Convertible (MLC).

La MLC, vale recordar, es un CUC virtual que entregan los bancos Metropolitano, de Crédito y Comercio, y Popular de Ahorro a los cubanos cuando estos últimos reciben transferencias asociadas a remesas.

La noticia, sin dudas, parece ser buena, pero, ¿realmente lo es?, ¿para quién?

La MLC es un instrumento de política extractiva de remesas, disfrazado de política monetaria, que facilita que dichas divisas terminen, formalmente, en bancos estatales cubanos. Por tanto, si la diáspora manda remesas vía WU, aumentarán las divisas en cuentas de dichos bancos.

Al mismo tiempo, crecen los ingresos del emporio militar Gaesa, a través de su financiera Fincimex

Sin embargo, esas divisas llegan a bancos estatales, lo cual no es bueno para el hermetismo con el que se maneja el conglomerado militar. Bien podrían esas remesas moverse en bancos propios de los militares, como el Banco Financiero Internacional (BFI) o con bancos extranjeros directamente. No en vano Fincimex ha promovido sus propias tarjetas que no están vinculadas a bancos estatales (Clásica y AIS) para recaudar remesas, además de que anunció directamente vías alternativas a la empresa estadounidense para el envío de dólares a Cuba, tales como Tocopay y Vidaipay. Así que la reanudación de la Western Union no es precisamente una gran noticia para Gaesa.

Al mismo tiempo, el cubano será víctima de un secuestro económico y recibirá MLC. Pero esta moneda fingida solo sirve para comprar en la red de tiendas militares en divisas, las cuales van perdiendo espacio frente a las pymes-bodegones y vendedores independientes.

Mientras, con dólares (efectivo), el ciudadano puede pagar directamente en el sector privado, depositarlos para obtener MLC y cambiarlos por CUP en el mercado informal.

Esta marcada diferencia entre la utilidad del dólar y la MLC se refleja en los casi 100 CUP entre sus respectivas tasas de cambio. Lo que se traduce en que la brecha entre tener 100 dólares y 100 MLC equivale casi a dejar de comprar tres cartones de huevos.

Lo anterior sugiere que, para quien se beneficia de remesas, es mucho más factible hoy recibirlas en dólares que en MLC. Por eso, aunque estén creadas las vías legales para transferir muchas remesas en MLC, hay más incentivos para que la preferencia sea por envíar dólares.

Asimismo, si por desconocimiento o cualquier otro factor, una parte de la diáspora aumenta en el futuro el envío de MLC, crecerá la oferta de dicha moneda en el mercado informal. Luego, por ley de oferta y demanda, la MLC se depreciará, lo que volverá a desincentivar su envío, ya que los remesadores y remesados preferirán que la ayuda sea en dólar, que tiene más valor en el mercado.

De ahí que es poco probable que ocurra un aumento natural de la oferta de MLC

El destino de la MLC está anclado a otros factores.

La MLC es la moneda más ficticia que ha tenido Cuba. Solo existe y vale porque Gaesa obliga a pagar con ella para comprar bienes de consumo. Su demanda forzada, la correspondiente con dicha utilidad. ¿Para qué más va a querer un cubano la MLC, sino para comprar ese algún que otro producto específico en las tiendas de Gaesa?

Es por ello que el destino de la MLC como moneda depende de la política económica asociada a la oferta de bienes en MLC. Mientras más bienes, en calidad y cantidad, se puedan adquirir en esa moneda, más se condicionará un aumento de la demanda de MLC.

Por otro lado, con la situación actual, donde los militares y el Gobierno tienen cada vez menos divisas disponibles, por sus bajos ingresos, altos costos y deudas acumuladas, todo apunta a que las tiendas en MLC continuarán en decadencia, y con ellas la demanda de la moneda correspondiente. Aun así, a los militares no les queda otra opción que seguir explotando ese mecanismo e intentar, sin lograrlo, que la diáspora mande más remesas.

Solo que la cuestión de la MLC es que ya no hace tanta falta para sobrevivir en Cuba, puesto que las pymes ofrecen más productos y cobran en pesos aplicando la tasa de cambio del dólar en el mercado informal. Así que la MLC estará ahí, al ritmo de la economía, por el tiempo que ellos decidan. Específicamente, hasta que encuentren otro instrumento para extraer remesas. Ya están experimentando varios.