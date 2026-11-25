Pese a la prohibición legal de erigir estatuas en su honor, a Fidel Castro lo van inmortalizando por fragmentos: una mano aquí, un dedo allá.

Diez años después de su muerte, la propaganda oficial se esfuerza más en resucitar al autor del sistema que en salvar a quienes lo padecen

Madrid/En 1924, tras la muerte de Lenin, el poeta ruso Vladímir Mayakovski popularizó una consigna que acompañaría a los soviéticos durante décadas: “Lenin vivió, Lenin vive, Lenin vivirá”. Cuando Stalin murió, en 1953, la prensa aseguró que también “viviría eternamente en los corazones y en las obras del pueblo soviético”. Su eternidad, sin embargo, resultó bastante breve. Ocho años después, sus propios camaradas sacaron su cadáver del mausoleo de la Plaza Roja y hasta le cambiaron el nombre a Stalingrado.

El comunismo siempre ha tenido una relación complicada con la muerte. Aunque sus fundamentos filosóficos son materialistas, su propaganda tiene una sorprendente vocación por lo sobrenatural.

Este 25 de noviembre, cuando se cumple una década de la muerte de Fidel Castro, la prensa oficial cubana parece empeñada en refutar el certificado de defunción del barbudo. Sierra Maestra publica un artículo titulado “Fidel vive”, mientras Juventud Rebelde asegura que “Fidel es un país”. Díaz-Canel, para no quedarse atrás, llega a afirmar que únicamente la vida puede asociarse al nombre del difunto. Si el entusiasmo de los propagandistas consiguiera generar electricidad, Cuba tendría energía suficiente para exportar.

A la veneración de la cuna y la gorra se sumaría después la exhibición de sus zapatos y hasta de su Mercedes-Benz

Sin embargo, lo más pintoresco del castrismo –como secta– no son sus salmos periodísticos, sino sus reliquias. En abril de 2019, en Birán, se entregaron a dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas y de los pioneros unas réplicas de la cuna de los hermanos Castro. La iniciativa fue celebrada por la prensa oficial como un gesto de “continuidad”. Regalar a los jóvenes una miniatura del lugar donde dormía un señor nacido en 1926 para exhortarlos a mantenerse despiertos, resulta una pedagogía cuando menos contradictoria.

Ya en noviembre de 2017 se había anunciado el envío desde Argentina de una gigantesca réplica de la gorra verde olivo del comandante: 30 kilogramos de mal gusto. A la veneración de la cuna y la gorra se sumaría después la exhibición de sus zapatos y hasta de su Mercedes-Benz, convertido en reliquia de la austeridad revolucionaria. Este agosto, con motivo del centenario de su nacimiento, los pioneros holguineros confeccionaron cien piñatas en honor al difunto. La infantilización de la política alcanzó aquí, literalmente, su expresión más festiva.

Todo esto ocurre en un país que aprobó, en diciembre de 2016, la Ley 123, supuestamente destinada a evitar el culto a la personalidad de Fidel Castro. La norma prohíbe erigir estatuas en su honor, aunque, a juzgar por algunas obras escultóricas inauguradas en los últimos años, las manos y los deditos parecen quedar fuera de la prohibición.

Aquel cartel de Ares, titulado 'Cuba post-Castro', en el que decenas de Fideles formaban una especie de corral de clones, ha ido llenándose de espacios vacíos

Mientras tanto, fuera del templo, las cifras son bastante menos milagrosas. Según los propios datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), Cuba perdió 313.414 habitantes en 2025. Más allá del éxodo migratorio, murieron prácticamente dos personas por cada niño que nació. En apenas cinco años, la población en edad laboral se redujo en más de 1,25 millones de personas. Aquel cartel de Ares, titulado Cuba post-Castro, en el que decenas de Fideles formaban una especie de corral de clones, ha ido llenándose de espacios vacíos.

Sería simplista responsabilizar a Fidel Castro de cada decisión equivocada que han tomado sus sucesores. Raúl Castro intentó algunas “reformas” y Díaz-Canel ha protagonizado sus propias “rectificaciones”. Las sanciones estadounidenses y la pérdida de importantes apoyos económicos externos también han contribuido al deterioro de las condiciones de vida. Pero la concentración del poder, la subordinación de la economía a la política, la dependencia de benefactores extranjeros y la ausencia de mecanismos democráticos para corregir los errores no son accidentes posteriores al fidelismo. Son elementos constitutivos del sistema que impuso como legado perpetuo.

El Período Especial ocurrió con Fidel vivo, gobernando y pronunciando discursos. Y la actual crisis tampoco puede explicarse únicamente por la ausencia de sus supuestas habilidades para conseguir petróleo ajeno.

Si Fidel vive, como asegura Granma, tendrá entonces que compartir la responsabilidad política por los nefastos resultados de la obra que sus discípulos se empeñan en preservar

El problema de fondo es que los dirigentes cubanos pretenden reformar las consecuencias sin modificar las estructuras que las producen. Y el culto a Castro desempeña una función esencial en esa contradicción, porque convierte la revisión crítica del modelo en una herejía. ¿Cómo reconocer la inviabilidad de determinadas políticas si su autor ha sido elevado a la categoría de profeta infalible, como si se tratara de Mahoma?

Si Fidel vive, como asegura Granma, tendrá entonces que compartir la responsabilidad política por los nefastos resultados de la obra que sus discípulos se empeñan en preservar. No se puede proclamar su omnipresencia para adjudicarle todos los méritos y recurrir a su certificado de defunción cuando toca repartir las culpas.

El problema no es que Fidel Castro haya muerto hace diez años. Es que Cuba todavía no ha conseguido enterrar sus políticas en la misma piedra.