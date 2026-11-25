Se caen bien, se estrechan las manos cuando pueden y posan para las fotos con grandes sonrisas. Lo que nunca podrán hacer es arreglar los problemas del mundo

San Salvador/Tres líderes psicológicamente muy compatibles pero con visiones geopolíticas contrapuestas. Dicen velar por sus respectivos pueblos mientras, cada uno a su manera, les administran dosis diarias de matonería. Se caen bien, se estrechan las manos cuando pueden y posan para las fotos con grandes sonrisas. Lo que nunca podrán hacer es arreglar los problemas del mundo.

Esto ha quedado claro en la cumbre trilateral que por menos de 90 minutos tuvo lugar en la ciudad china de Shenzhen, sitio en el que el presidente de Estados Unidos y sus homólogos ruso y chino se sentaron alrededor de una colosal y ornamentada mesa circular. En el escaparate, bajo aquellos reflectores, la imagen lucía bien, imponía, parecía importante; tras bastidores, ninguna sorpresa iba a salvar la reunión de la intrascendencia.

Bien mirado, Xi Jinping fue el anfitrión de una anécdota a pie de página en el libro de la historia. Él sabía que sus invitados no llegarían con un acuerdo de paz bajo el brazo, que Rusia y Ucrania seguirían disparándose después de la cita y que Medio Oriente continuaría con sus tensiones más allá de aquella hospitalidad protocolaria. Para el líder chino, la imagen de los tres mandatarios tenía el valor efímero del cartel propagandístico.

Para el líder chino, la imagen de los tres mandatarios tenía el valor efímero del cartel propagandístico

Desde la perspectiva de Vladimir Putin, en cambio, la fotografía de Shenzhen valía oro. El dictador ruso lleva cuatro años enfrascado en un conflicto vecinal que le ha desgastado en todos los frentes, incluyendo el diplomático. Si a alguien le urgía mostrarse como un interlocutor de valía entre EE UU y China era a él, expulsado de los foros globales como un indeseable y señalado por la Unión Europea como el gran perturbador de la región.

Este salvavidas a Putin tiene mucho más sentido en el caso de Xi que de Trump. El primero conoce de sobra las muy antiguas disputas que chinos y rusos han protagonizado desde hace siglos, en un ciclo interminable de confrontaciones abiertas y simuladas que no ha dado tregua incluso en tiempos de pretendida “alineación” ideológica.

Pero Xi, pragmático como es en materia geopolítica, necesita que su homólogo ruso siga siendo la piedra en el zapato de occidente, un sitio incómodo que coyunturalmente comparte con Irán. Le ayudará en lo que haga falta para evitar que colapse su tanque de oxígeno, a sabiendas de que no correrá a salvarle el pellejo cuando las cosas se salgan de control. Así es y ha sido siempre la relación entre ellos dos: utilitaria, oportunista y marcada en lo estratégico por las mutuas sospechas.

Trump, por su lado, hace un flaco favor a los objetivos de occidente ofreciendo a Putin este escaparate de cartón. Parecería que la concesión es una deferencia personal, una singular muestra de amistad, más que un calculado movimiento de acción diplomática, sea lo que eso signifique en la agenda del presidente americano. Por eso, cuando se trata de acercamientos a Rusia, la sombra de los negocios familiares se cuela con facilidad en los análisis de quienes desconfían de cada devaneo de la Casa Blanca en la zona.

Xi y Trump también han compartido acercamientos empresariales en el pasado que hoy les causan fuerte ruido de fondo. No se olvide que el segundo visitó China, apenas en mayo de este año, en compañía de Jensen Huang, cofundador de Nvidia, cuando los escándalos que rodean al poderoso CEO taiwanés ni siquiera asomaban en el horizonte. Pocos días más tarde, casualmente, Putin estuvo en Pekín.

Los tres coinciden ahora en un esfuerzo retórico por limar las asperezas que el mundo pueda haber percibido entre ellos y sus respectivos entornos. Esta parte del mensaje, aunque limitado a lo declarativo, posee el simbolismo suficiente para dotar a la reunión de una cierta ritualidad pacifista, que viene muy bien a Xi, el encargado de clamar por la restricción de las armas nucleares.

Esta parte del mensaje, aunque limitado a lo declarativo, posee el simbolismo suficiente para dotar a la reunión de una cierta ritualidad pacifista, que viene muy bien a Xi, el encargado de clamar por la restricción de las armas nucleares

En la carrera por las ojivas, ya se sabe, China va a la cola. Parar la producción de arsenales le conviene solo como aspiración discursiva, no como realidad. Sin embargo, es muy oportuno que Xi lo mencione delante de las otras dos potencias que también hablan de sus “firmes deseos” de evitar las confrontaciones nucleares sin mover un dedo para dejar de armarse. En este punto, Trump fue bastante explícito cuando se refirió a las respectivas musculaturas atómicas de los países reunidos: “No es fácil renunciar a ellas”. Y es cierto.

De hecho, precisamente por eso, porque la defensa disuasoria depende tanto de las ojivas, los pugilatos económicos entre China y Estados Unidos deberían tener razones más profundas que la mera competencia por mercados. Ambas naciones se necesitan para sobrevivir. El gigante asiático no ha vuelto a recuperar las 44 millones de micro y pequeñas empresas que tenía antes de la pandemia. La guerra tecnológica también ha supuesto un lastre para el crecimiento entre chinos y estadounidenses.

En todo caso, los precarios equilibrios se siguen imponiendo, aunque solo sea por descarte. Y esa sí es una buena noticia para el resto del planeta. Ninguno de los tres países llegó a Shenzhen con grandes victorias militares de las que pavonearse. Putin ha sido incapaz de derrotar a Ucrania y Trump sigue enredado en Irán. Todos tienen ojivas nucleares, es cierto, pero ese poder, al menos de momento, solo parece darles un lugar de privilegio en una lujosa postal.